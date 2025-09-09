Antena Căutare
Trei ani de la decesul Reginei Elisabeta a II-a. Ce omagiu subtil i-a adus Kate Middleton

S-au împlinit trei ani de la decesul Reginei Elisabeta a II-a, iar soția nepotului său i-a adus un omagiu subtil. Iată cum a apărut Kate Middleton.

Prințesa de Wales, omagiu subtil pentru Regina Elisabeta a II-a | GettyImages

În Marea Britanie au loc în aceste zile mai multe evenimente dedicate Reginei Elisabeta a II-a. Familia regală britanică, dar și oamenii de rând comemorează trei ani de la trecerea sa în neființă.

Ce omagiu i-a adus Kate Middleton Reginei Elisabeta a II-a

Prințesa de Wales a surprins publicul cu prezența sa la unul dintre evenimentele organizate în memoria fostei suverane. Kate Middleton se reface după tratamentul pentru cancer, iar în acest an a reluat câteva dintre îndatoririle sale regale.

Soția Prințului William l-a însoțit astăzi la un evenment emoționant care marchează trei an de la decesul Reginei Elisabeta a II-a, la sediul local al Women's Institute din Sunningdale, Berkshire, unde cuplul regal a ascultat amintiri și anecdote despre regretata monarhă, conform unei surse.

Pentru această ocazie, Kate Middleton a ales o ținută prin care îi aduce un omagiu fostei suverane, dar și Prințesei Diana. Ea a purtat o rochie midi Alessandra Rich în carouri. Alegerea ei face trimitere la tradiția scoțiană și la istoria familiei regale britanice. De asemenea, dacă Prințesa de Wales apărea acum câteva zile cu un nou look, abordând o nuanță deschisă a părului, în aceste zile, pare că a revenit la culoarea sa naturală.

Tartanul are o istorie bogată în Scoția, încă din secolul al XVI-lea, fiecare clan având propriul model, reprezentând identitatea lui. De-a lungul timpului a ajuns să fie asociat cu oamenii de viță nobilă scoțieni și regalitatea scoțiană.

Regina Elisabeta a II-a a incorporat în garderoba sa numeroase piese vestimentare din tartan: fuste, eșarfe. toate cu modele Balmoral, reședința sa din Scoția. La fel ca ea și fiul ei cel mare, dar și Prințesa Diana au purtat ținute din tartan la evenimente oficiale și sărbători scoțiene.

Designeri faimoși care au colaborat cu familia regală britanică au introdus tartanul în colecțiile lor. Printre aceștia se numără Vivienne Westwood, JW Anderson sau Alessandra Rich.

Astfel că, alegerea vestimentară a Prințesei de Wales pentru evenimentele în onoarea Reginei Elisabeta a II-a este una emoționantă.

Moartea suveranei a adus schimbări majore în familia regală britanică, de la urcarea pe tron a Regelui Charles al III-lea, până la dezvăluirile Prințului Harry și plecarea sa în Statele Unite ale Americii. Conform unei surse, mulți britanici simt lipsa unei stabilități și a unui sentiment de unitate pe care Regina Elisabeta a II-a le oferea poporului.

„Se știa dintotdeauna că regele dorea o monarhie redusă, dar acum este puțin prea redusă”, avertizează autorul regal Phil Dampier.

„Cred că ne lipsește un sentiment de stabilitate și de unitate. Un lucru care îmi vine imediat în minte despre ea și care o diferențiază de rege are legătură cu sărbătorile de Ziua Victoriei în Europa.

Când vine vorba de comemorarea celui de-al Doilea Război Mondial, faptul că ea și prințul Philip erau în viață la acea vreme – Philip a luptat efectiv în război, iar regina a făcut parte din Serviciul Teritorial Auxiliar – este ceva ce pur și simplu nu poate fi înlocuit.

colaj kate middleton și regina elisabeta a II-a
Ea a avut această experiență și de aceea oamenii o respectau atât de mult când participa la comemorările militare”, a adăugat el.

