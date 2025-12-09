Antena Căutare
Lewis Hamilton, decizie radicală după cel mai slab sezon în Formula 1™. Multiplul campion mondial a făcut anunțul după Abu Dhabi

În acest weekend s-a desfășurat ultima cursă de Formula 1™ din sezonul 2025. Iată ce decizie a luat Lewis Hamilton după cel mai slab sezon din cariera sa.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 14:01 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 14:01
Multiplul campion mondial a făcut anunțul după Marele Premiu din Abu Dhabi | GettyImages

Lewis Hamilton este deținătorul a șapte titluri de campion mondial în Formula 1™. Pilotul britanic a scris istorie în sportul cu motor și este unul dintre cei mai apreciați sportivi din lume. Acesta își folosește platforma nu doar pentru a promova sportul, ci și pentru a încuraja copii din lumea întreagă sau pentru a se implica în acțiuni umanitare, precum strângerea de fonduri pentru palestinienii înfometați de Israel.

În 2024, acesta a anunțat plecarea de la Mercedes și semnarea contractului cu Ferrari. Sezonul 2025 este primul din cariera sa alături de legendara echipă, dar și primul fără un podium în cursele de duminica.

Ce decizie a luat Lewis Hamilton după Marele Premiu din Abu Dhabi

Lewis Hamilton a avut un sezon de coșmar, fără podiumuri, fără participări în Q2 sau Q3 în mai multe sesiuni de calificări consecutive. Cea mai bună clasare a sa în calificări a fost un loc III, în Mexic. De asemenea, a câștigat cursa de sprint din China la începutul sezonului.

A terminat sezonul pe locul VI în clasamentul piloților, după ce în 2024 cu Mercedes terminase pe locul V, dar cu două curse câștigate.

În ciuda dificultăților din acest an, Lewis Hamilton a fost susținut de numeroși fani, iar acest lucru i-a adus alinare.

„Am avut o susţinere uimitoare din partea atât de multor oameni care călătoresc în toată lumea şi mă susţin. Fanii m-au ajutat să continui, au fost sprijinul meu, iar familia m-a susţinut la fel de mult”, a declarat el, conform unei surse.

După acest prim an la Ferrari, pilotul britanic este nerăbdător pentru o pauză până în ianuarie, când va lua parte la testele de dinainte de începerea sezonului 2026.

„Aștept cu nerăbdare pauza. Vreau să mă deconectez de la tot, să nu vorbesc cu nimeni. Nu va putea nimeni să ia legătura cu mine iarna asta. Nu o să am telefonul cu mine și abia aștept să mă bucur de asta. Total decoectat de la matrix”, a declarat el.

Deși mărturisește că nu a stat niciodată atât de mult fără telefon, de această dată „va merge la coșul de gunoi” dispozitivul.

În toată această perioadă dominată de eșecuri pe circuit, pilotul Ferrari a dezvăluit că a resimțit „o furie de nesuportat”, dar că familia și fanii l-au determinat să meargă mai departe.

„Fanii m-au făcut să merg înainte, au fost cu adevărat sprijinul meu. Mama mea a fost fenomenală și tata, și familia. Din fericire, am oamenii potriviți lângă mine”, a mai spus el.

„Văd copii, oameni în toată firea care mă susțin și care îmi reamintesc de ce fac ceea ce fac și mă încurajează să nu renunț. Apreciez foarte mult!” a mai spus multiplul campion mondial.

Frederic Vasseur a declarat că: „Sezonul a fost dificil în general, dar trebuie să separăm performanța de weekend de performanța sezonului și de dezvoltarea pe termen lung a echipei.

Sincer, sezonul a fost dificil, dar a fost adevărat încă din prima zi în Bahrain că ritmul nu era magic. Apoi, începutul sezonului a fost foarte dificil pentru noi din cauza descalificărilor în cursa a doua din China. Am pierdut 25 de puncte și am început sezonul cu un dezavantaj. După trei sau patru curse, McLaren era cu peste 100 de puncte înainte. Când obiectivul este să câștigi, ești puțin în dezavantaj.

Dar suntem competitori. Ne dorim rezultate bune, vrem să câștigăm curse și de câteva ori în sezon am avut o recuperare foarte bună. Am avut una după pauza de vară, ritmul se îmbunătățea.

Dar am avut dificultăți în acest sezon cu micile detaliile, pentru că, la sfârșitul zilei, trebuie să ținem minte că o mică greșeală sau să nu fii în fereastra potrivită înseamnă eliminarea din Q1, iar weekendul următor ești P6 sau P7.”

colaj lewis hamilton și el în monopostul ferrari pe circuit
Fanii Ferrari aștepată cu nerăbdare începerea sezonului 2026, pentru a urmării doi piloți talentați care să se lupte pentru podium și nu doar cu propriul monopost. Antena rămâne casa Formula 1™ și în 2026. Antrenamentele, calificările, cursele de sprint și cursele Marilor Premii se vor putea urmări pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

