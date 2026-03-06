Clipe grele pentru Alex Bodi. Ajunge pe masa de operații după ce medicii au descoperit un risc serios

Alex Bodi ajunge pe masa de operații la o clinică privată din Viena. Omul de afaceri a dezvăluit cu ce problemă de sănătate se confruntă și ce riscuri i-au explicat medicii.

Au fost clipe grele pentru Alex Bodi. Omul de afaceri urmează să ajungă pe masa de operații și a oferit mai multe informații despre starea sa de sănătate. Acesta nu va trece printr-o intervenție chirurgicală pentru o problemă estetică, ci pentru una medicală mult mai serioasă.

Clipe grele pentru Alex Bodi

Se pare că omul de afaceri se confruntă cu această problemă de mai mulți ani. Alex Bodi a fost sincer cu publicul și a acordat un interviu unei publicații cunoscute, în care a vorbit despre ceea ce urmează să se întâmple în viața sa. De altfel, acesta a mărturisit că operația va avea loc la o clinică privată din Viena.

Recuperarea nu va fi nici ea ușoară, iar sportul și efortul fizic îi vor fi interzise pentru o perioadă destul de lungă de timp.

„Am niște varice, niște vene care sunt inflamate de mai mulți ani de zile și acum am găsit un doctor profesor la o clinică privată din Viena. Vreau să mă operez. Am așteptat două luni după dânsul și acum, pe 9 martie, cu ajutorul lui Dumnezeu scap de venușe”, a spus Alex Bodi.

Alex Bodi este pregătit să fie supus intervenției chirurgicale

Alex Bodi și-a făcut curaj și este pregătit să fie operat. Deși pentru mulți pare o intervenție banală, operația implică o perioadă destul de lungă de recuperare. Omul de afaceri a mai spus că medicii i-au recomandat să evite cât mai mult efortul fizic sau activitățile intense.

Alex Bodi nu va avea voie să meargă la sală cel puțin o lună și jumătate. Mai mult, acesta va fi nevoit să poarte ciorapi compresivi și să evite complet căldura excesivă. Deși nu îi va fi ușor, întrucât practică sportul zilnic, Alex spune că face acest lucru pentru sănătatea lui.

„O lună și jumătate nu am voie să fac efort. Va trebui să port niște ciorapi speciali și să evit căldura. În primul rând, e o chestiune ereditară. Are și mama, a avut și bunica mea. Sunt probleme de circulație, de la stat în picioare. Nu am venele obturate sau colesterolul, nu fumez, dar nu se știe niciodată cum un mic cheag de sânge…”, a mai spus omul de afaceri.

Acesta susține că se simte în pericol din cauza problemelor cu varicele. Alex Bodi a mai spus că, în trecut, nu a acordat prea multă atenție acestei probleme. Situația s-a schimbat atunci când medicii i-au explicat că sportul intens poate crește riscul apariției unor complicații.

„Nu le-am acordat prea multă atenție, pentru că nu mă interesau din punct de vedere estetic. Totuși, având în vedere că fac mult sport, există riscul să se formeze un cheag”, a mai spus acesta.