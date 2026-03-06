Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Clipe grele pentru Alex Bodi. Ajunge pe masa de operații după ce medicii au descoperit un risc serios

Clipe grele pentru Alex Bodi. Ajunge pe masa de operații după ce medicii au descoperit un risc serios

Alex Bodi ajunge pe masa de operații la o clinică privată din Viena. Omul de afaceri a dezvăluit cu ce problemă de sănătate se confruntă și ce riscuri i-au explicat medicii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 15:25 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 15:32
Clipe grele pentru Alex Bodi | Instagram

Au fost clipe grele pentru Alex Bodi. Omul de afaceri urmează să ajungă pe masa de operații și a oferit mai multe informații despre starea sa de sănătate. Acesta nu va trece printr-o intervenție chirurgicală pentru o problemă estetică, ci pentru una medicală mult mai serioasă.

Clipe grele pentru Alex Bodi

Se pare că omul de afaceri se confruntă cu această problemă de mai mulți ani. Alex Bodi a fost sincer cu publicul și a acordat un interviu unei publicații cunoscute, în care a vorbit despre ceea ce urmează să se întâmple în viața sa. De altfel, acesta a mărturisit că operația va avea loc la o clinică privată din Viena.

Citește și: Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea

Articolul continuă după reclamă

Recuperarea nu va fi nici ea ușoară, iar sportul și efortul fizic îi vor fi interzise pentru o perioadă destul de lungă de timp.

„Am niște varice, niște vene care sunt inflamate de mai mulți ani de zile și acum am găsit un doctor profesor la o clinică privată din Viena. Vreau să mă operez. Am așteptat două luni după dânsul și acum, pe 9 martie, cu ajutorul lui Dumnezeu scap de venușe”, a spus Alex Bodi.

Citește și: Alex Bodi, prima reacție după ce s-a spus că ar fi fost bătut de Gabi Tamaș, prietenul lui Dan Alexa: „Înainte mă lingușeați”

Alex Bodi este pregătit să fie supus intervenției chirurgicale

Alex Bodi și-a făcut curaj și este pregătit să fie operat. Deși pentru mulți pare o intervenție banală, operația implică o perioadă destul de lungă de recuperare. Omul de afaceri a mai spus că medicii i-au recomandat să evite cât mai mult efortul fizic sau activitățile intense.

Citește și: Reacția neașteptată a lui Alex Bodi după ce fosta soție a obținut un ordin de protecție. Cum s-a ajuns în situația critică | VIDEO

Alex Bodi nu va avea voie să meargă la sală cel puțin o lună și jumătate. Mai mult, acesta va fi nevoit să poarte ciorapi compresivi și să evite complet căldura excesivă. Deși nu îi va fi ușor, întrucât practică sportul zilnic, Alex spune că face acest lucru pentru sănătatea lui.

„O lună și jumătate nu am voie să fac efort. Va trebui să port niște ciorapi speciali și să evit căldura. În primul rând, e o chestiune ereditară. Are și mama, a avut și bunica mea. Sunt probleme de circulație, de la stat în picioare. Nu am venele obturate sau colesterolul, nu fumez, dar nu se știe niciodată cum un mic cheag de sânge…”, a mai spus omul de afaceri.

Acesta susține că se simte în pericol din cauza problemelor cu varicele. Alex Bodi a mai spus că, în trecut, nu a acordat prea multă atenție acestei probleme. Situația s-a schimbat atunci când medicii i-au explicat că sportul intens poate crește riscul apariției unor complicații.

Citește și: Alex Bodi și noua lui iubită au fost opriți de Poliția de Frontieră. Cei doi plecau în vacanță în Mykonos

„Nu le-am acordat prea multă atenție, pentru că nu mă interesau din punct de vedere estetic. Totuși, având în vedere că fac mult sport, există riscul să se formeze un cheag”, a mai spus acesta.

Fiul Adelei Popescu si al lui Radu Vâlcan, scrisoare emoționantă pentru mama lui. Ce i-a scris micuțul Alexandru... La 25 de ani s-a îndrăgostit de un bărbat de 76. Diferența uriașă de vârstă nu i-a împiedicat să fie împreună...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Observatornews.ro STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Antena 3 O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul
SpyNews Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Selena Gomez i-a sărutat picioarele murdare soțului său, după controversa din mediul online
Selena Gomez i-a sărutat picioarele murdare soțului său, după controversa din mediul online
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
La 25 de ani s-a îndrăgostit de un bărbat de 76. Diferența uriașă de vârstă nu i-a împiedicat să fie împreună
La 25 de ani s-a îndrăgostit de un bărbat de 76. Diferența uriașă de vârstă nu i-a împiedicat să fie...
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran: „Vrem să curățăm totul”
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran:... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul Prezidențial
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică...
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x