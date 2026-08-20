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La Happy Channel începe „Velvet: Imperiul modei”, povestea clasică spaniolă, în New York-ul contemporan

Azi, de la ora 18:00, la Happy Channel începe Velvet: Imperiul modei, versiunea modernă și captivantă, care aduce în New York-ul contemporan povestea unui serial clasic spaniol

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 12:03 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 12:04
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La Happy Channel începe „Velvet: Imperiul modei”, povestea clasică spaniolă, în New York-ul contemporan | TVHappy
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Fresh, cu un ritm alert care captează interesul din primele clipe și o poveste îndrăgită de telespectatori din clasicul serial spaniol Velvet, retrăită de data aceasta la cote maxime ale suspansului și emoțiilor, noua producție Velvet: Imperiul modei debutează azi, de la ora 18:00 la Happy Channel.

La Happy Channel începe „Velvet: Imperiul modei”, povestea clasică spaniolă

Fanii poveștii de iubire dintre Ana și Alberto, dar și telespectatorii care descoperă acum întreaga acțiune ce împletește moda, luxul, pasiunea și jocurile de putere din spatele brandului Velvet vor fi cuceriți de serialul ce se desfășoară în New York-ul zilelor noastre.

Uniți de o afecțiune profundă ce se naște încă din copilărie, Ana Velázquez, interpretată de Samantha Siqueiro și Alberto Márquez (Yon González), moștenitorul brandului de modă Velvet visează la o viață împreună, dar au în față obstacole care le transformă visul într-o provocare ce pare imposibilă. Nu doar pentru că Ana nu provine dintr-o familie cu aceeași imagine publică de succes precum cea a lui Alberto.

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Relația lor este amenințată încă de la început de secrete, manipulări și interese ascunse. De la Cristina Otegui, interpretată de Carolina Miranda, care își dorește cu orice preț să devină soția lui Alberto la Gloria Olivera, interpretată de Aylín Mújica, cea care vrea să preia controlul casei Velvet, personajele care condimenteaza intreaga poveste formează o adevărată rețea de intrigi, comploturi și manipulări ce amenință să distrugă iubirea protagoniștilor.

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Iar când acestora li se adaugă decorul fascinant al New York-ului modern, rochiile spectaculoase și atmosfera exclusivistă din seducătoarea lume a modei de top, rezultatul este o poveste de neratat. Velvet: Imperiul modei, combinația savuroasă de lux, pasiune și dramă începe azi, de la ora 18:00 la Happy Channel, producția urmând a fi difuzată cu câte două episoade, de luni

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