Laurette, din nou pe masa de operație după intervenția care a ținut-o la pat. Câte intervenții mai are de făcut

Laurette trece prin noi intervenții chirurgicale după complicațiile cauzate de procedura cu Aquafilling. Vedeta a fost imobilizată la pat și urmează o perioadă dificilă de recuperare.

Laurette a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală, după procedura estetică care a imobilizat-o la pat. Conform informațiilor apărute în presă, vedeta urmează să mai treacă și prin alte operații în perioada următoare. De altfel, aceasta a declarat că intervenția recentă nu va fi ultima, iar procesul de recuperare este unul de durată.

În ciuda momentelor dificile prin care trece, Laurette se arată optimistă și încrezătoare că va depăși această perioadă complicată. Recuperarea sa este anevoioasă, însă vedeta încearcă să rămână pozitivă și să privească spre viitor cu speranță.

Problemele de sănătate au apărut după ce Laurette a apelat, în urmă cu aproximativ șapte ani, la o procedură de injectare cu Aquafilling. Deși intervenția a avut loc cu mult timp în urmă, efectele adverse au început să se manifeste abia în ultimele luni. Vedeta a mărturisit că se confruntă cu complicații serioase, care au necesitat intervenții medicale repetate.

Situația a devenit critică în momentul în care Laurette a ajuns să fie imobilizată la pat, din cauza durerilor și a complicațiilor apărute. În prezent, aceasta se pregătește pentru o nouă operație, necesară pentru a remedia problemele apărute la nivelul unui picior.

Ce a spus vedeta despre starea sa de sănătate

„Se pare că voi avea nevoie de o altă intervenție chirurgicală, undeva după Sărbătorile Pascale, și sper să trec cu bine și de această dată. După multele intervenții pe care le-am făcut, nici eu nu știu cum am avut puterea și curajul să trec peste toate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând, pentru că nu m-a dezamăgit niciodată și nici nu o va face vreodată”, a spus Laurette într-un comunicat preluat Viva.

Vedeta a vorbit deschis și despre pașii următori ai tratamentului său, explicând că nu se știe exact câte intervenții vor mai fi necesare până la recuperarea completă. Cu toate acestea, Laurette spune că are încredere totală în medicii care s-au ocupat de cazul său până acum.

„O să mai am nevoie de una sau două intervenții, încă nu se știe. Vom vedea după operația pe care o voi avea în aprilie. Am toată încrederea în medicii care m-au operat data trecută, pentru că, dacă nu erau ei, nici astăzi nu cred că mai mergeam. După această intervenție la picior vom începe și recuperarea. Va fi o operație mai mică, pentru că mai am o problemă acolo, la picior, care atinge nervul sciatic”, a mai spus Laurette.

În ciuda încercărilor grele, vedeta rămâne determinată să își recapete sănătatea și să revină la o viață normală.