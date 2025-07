LeAnn Rimes, moment stânjenitor în timpul concertului. Artista a fugit de pe scenă după ce i-au căzut dinții în fața publicului

LeAnn Rimes a trăit un adevărat coșmar când i-au căzut dinții chiar în mijlocul unei melodii.

Artista, care a suferit o luxație a maxilarului în 2014, a vorbit cu umor pe Instagram despre momentul stânjenitor.

LeAnn Rimes, moment stânjenitor în timpul concertului

Vedeta în vârstă de 42 de ani, cunoscută pentru hitul „Can’t Fight The Moonlight”, a trecut printr-un moment stânjenitor pe scenă, când puntea dentară i-a „sărit” în timpul unui concert susținut la Skagit Valley Casino & Resort din Bow, Washington.

„Aseară eram pe scenă, cântam «One Way Ticket». La un moment dat, am simțit cum ceva pocnește în gură. Și, dacă mă urmăriți de ceva vreme, știți că am trecut prin multe intervenții dentare și am o punte în față. Ei bine, puntea mi-a căzut chiar în mijlocul piesei”, a povestit LeAnn pe Instagram.

Panicată, Rimes a strigat „stați puțin!” și a fugit spre marginea scenei, unde și-a pus puntea la loc.

„A trebuit să fiu sinceră cu oamenii și să le spun exact ce se întâmplă, altfel ar fi trebuit să părăsesc scena. Așa că, pentru restul concertului, am cântat literalmente împingându-mi dinții la loc din câteva în câteva versuri”, a continuat cântăreața.

„Rar mi se mai întâmplă ceva pentru prima dată în cariera mea. Dar asta a fost o premieră… și sper să fie și ultima. Sper ca dinții mei să rămână la locul lor în seara asta. Vom vedea”.

„Rândul din față, fiți pregătiți să zboare ceva spre voi! Dacă prindeți ceva, vă rog să mi-l returnați”.

„Știți, cum am spus, nu aveam ce să fac în acel moment – ori plecam de pe scenă, ori îmi țineam dinții în loc. Așa că... am mers mai departe cu ce aveam”.

Rimes a mărturisit că speră ca momentul ei jenant de pe scenă să-i inspire și pe alți artiști. Ea își dorește ca aceștia să înțeleagă că „spectacolul poate continua chiar și în mijlocul unei situații de-a dreptul rușinoase”.

Nu este primul incident de acest fel pentru LeAnn Rimes

Vedeta a fost marcată de un alt moment stânjenitor în 2014, în timpul unui concert în Oklahoma, când i s-a dislocat maxilarul și nu a mai putut reveni pe scenă pentru bis.

La scurt timp, ea a postat pe Twitter ca să le explice fanilor ce s-a întâmplat:

„Oklahoma!!!! Vă iubesc atât de mult! Îmi pare rău că n-am revenit pentru bis. Mi s-a dislocat maxilarul și nu mai aud cu urechea stângă. #tmje groaznic”.

„M-am simțit minunat în seara asta alături de fanii mei din Oklahoma! Vă iubesc pe toți!”, a transmis artista, potrivit Daily Mail.

Rimes, care este căsătorită cu Eddie Cibrian, a vorbit deschis despre problemele dentare cu care s-a confruntat în trecut. Vedeta muzicii country a intentat un proces în 2013, acuzând că intervențiile stomatologice la care a fost supusă – inclusiv aplicarea de fațete dentare – i-au provocat dureri cumplite.

În plângerea pentru malpraxis, Rimes susținea că medicul i-a pus un diagnostic greșit și i-a aplicat fațete și coroane de calitate slabă, care i-au provocat „dureri dentare severe, inflamații ale gingiilor și sângerări gingivale cronice”.

Doi ani mai târziu, artista dezvăluia că urma să treacă prin a 29-a operație dentară – o veste șocantă pentru fanii ei.