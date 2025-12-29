Legătura mai puțin știută dintre Viorel Lis și Brigitte Bardot: „Când ne-am pupat, am....”

Oana Lis a amintit despre întâlnirea dintre cei doi la scurt timp după moartea actriței. Fotografia postată de soția fostului edil al Bucureștiului a surprins pe toată lumea.

Moartea celebrei actrițe Brigitte Bardot a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că totul s-a întâmplat acum, de sărbători. Ea s-a stins din viața la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă multă durere și o mulțime de amintiri care vor dăinui pentru totdeauna în sufletele celor din familie, dar și în sufletele fanilor care au îndrăgit-o încă de la primele sale apariții.

După ce vestea a picat ca un trăznet în toată lumea, mii de fani și de persoane care au cunoscut-o personal au reacționat în mediul online, aducându-i un omagiu pentru tot ce a însemnat ea și pentru tot ce a făcut pentru lumea cinematografiei.

Printre românii care au reacționat la vestea tragică s-a numărat și Oana Lis, soția lui Viorel Lis, care a ținut să facă o precizare cu privire la legătura dintre fostul edil al Bucureștiului și actrița franceză.

Citește și: Oana Lis a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat cu soția fostului edil: „Au chemat oamenii de acolo salvarea”

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos în ce context s-au întâlnit cei doi și ce fotografie de colecție a revenit în centrul atenției odată cu această veste tristă!

Cum a avut Viorel Lis ocazia de a o întâlni pe celebra actriță Brigitte Bardot. Fostul edil i-a oferit un sărut pe obraz

Brigitte Bardot, un adevărat simbol al cinematografiei franceze și una dintre cele mai frumoase femei ale secolului XX, s-a născut pe 28 septembrie 1934 la Paris, Franța, acolo unde a și reușit să își construiască o carieră spectaculoasă în lumea cinematografiei.

Ea a ajuns un star internațional la doar patru ani de când a decis să acorde o șansă actoriei, însă succesul său nu a convins-o în totalitate să rămână în această industrie.

Actrița a fost o mare iubitoare de animale, motiv pentru care în 1973 a decis să se retragă din lumea cinematografiei și să se focuseze pe activismul pentru protecția animalelor, protestând împotriva uciderii lor în diferite țări.

Cu acest prilej, ea a ajuns și în România de câteva ori, într-una dintre vizite întâlnindu-se cu fostul edil al Bucureștiului, Viorel Lis.

Oana Lis a fost cea care a amintit despre această întâlnire la scurt timp după ce s-a aflat de moartea artistei, iar fanii care nu știau despre acest aspect au rămas surprinși.

Citește și: De ce nu acceptă Oana Lis să-l interneze pe Viorel la azil. Ce nu va putea face aceasta niciodată

„RIP.. Briggite. 28.12.2025. Chiar a vizitat România de câteva ori și s-a implicat în problema câinilor vagabonzi. Așa a avut și Viorel norocul să o cunoască și să-i dea și un pupic. N-a rezistat la așa legendă de femeie.” a scris Oana Lis pe pagina sa de Facebook, adăugând și o imagine în care soțul ei o pupa pe celebra actriță.

Iată și fotografia:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Viorel Lis, în pericol. Oana Lis a solicitat ambulanța de trei ori într-o zi: „Era să îl pierd...”

„Cred că cea mai plăcută amintire e cu Brigitte Bardot. A fost o onoare, un mit, o legendă. Când ne-am pupat, am regretat doar că nu aveam cu 30 de ani mai puțin”, povestea Viorel Lis în urmă cu doar câteva luni într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

„Eu n-am luat viața prea în serios. Mereu am râs, am glumit. Așa am trecut mai ușor peste toate”, a mai adăugat el, dând de înțeles că glumele și replicile savuroase care l-au consacrat l-au făcut să „câștige teren” în fața frumoasei artiste.

Citește și: Viorel Lis a renunțat la ideea de a fi incinerat. Cum arată mormântul său și de la cine l-a primit „cadou” | VIDEO