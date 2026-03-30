Antena Căutare
Lino Golden și iubita lui, Diana, au făcut cununia civilă. Cum au arătat cei doi îndrăgostiți în ziua cea mare

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 12:01 | Actualizat Luni, 30 Martie 2026, 13:47
Galerie
Lino Golden și partenera lui au decis să își unească destinele la două luni după ce s-au logodit. | Instagram & Antena 1

Lino Golden și partenera lui sunt acum în culmea fericirii și se bucură de cele mai frumoase clipe trăite împreună după ce au făcut recent cununia civilă, un eveniment important pentru tinerii îndrăgostiți.

Celebrul artist și-a cerut partenera în căsătorie în urmă cu doar două luni și de-atunci, de când Diana i-a răspuns cu „Da” la cea mai importantă întrebare, cei doi au început deja să planifice marele eveniment.

Lino Golden și logodnica lui Diana s-au căsătorit civil

Lino Golden a postat primele imagini de la evenimentul prin care el și Diana și-au oficializat iubirea, fiind extrem de încântați de cadrul romantic pe care l-au ales și oamenii dragi pe care i-au avut aproape.

Articolul continuă după reclamă

Lino Golden și Diana și-au unit destinele la două luni după ce cântărețul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în timp ce se aflau în vacanță la New York.

Cei doi au avut parte de o ceremonie superbă la cununia civilă și au strălucit în ținute elegante. Diana a purtat o rochie albă superbă, cu un decolteu abisal, care i-a pus în valoare silueta sculptată, în timp ce Lino a purtat un costum negru foarte elegant.

Decorul în care s-au fotografiat după cununia civilă a fost unul încărcat de romantism. Buchetul de trandafiri roșii al Dianei s-a potrivit perfect cu decorul roșu cu flori de la locația unde au sărbătorit faptul că au devenit oficial o familie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rochia ei scurtă și extrem de sexy s-a asortat perfect cu pantofii albi cu toc pe care i-a ales, iar Lino nu putea fii mai mândru de frumoasa lui soție. Cei doi îndrăgostiți au strălucit de fericire atunci când au spus „Da” în fața ofițerului stării civile, iar apoi au sărbătorit cum se cuvine alături de rudele apropiate și prieteni.

Lino Golden este la al doilea mariaj, după ce anul trecut a divorțat de soția sa Delia Salchievici. Cei doi s-au separat în urmă cu mai bine de un an după ce ei au simțit că nu mai sunt compatibili. Astfel, despărțirea a fost de comun acord și nu a fost vorba despre infidelitate, după cum a ținut să clarifice Delia.

Chiar dacă s-au iubit și s-au respectat, atât Delia, cât și Lino au simțit că sentimentele lor s-au stins treptat.

Lino a preferat să fie mai discret și să nu vorbească prea mult despre divorț, fiind mult mai rezervat cu privire la viața lui personală. Tocmai de aceea artistul a preferat să o țină pe Diana pentru o vreme departe de ochii curioșilor și ai presei, până a simțit el că este momentul ideal să vorbească despre oficializarea relației lor.

Acum cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se simt fericiți că și-au întemeiat împreună o familie.

colaj lino golden
+5
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x