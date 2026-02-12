Lino Golden a programat deja nunta. Când va avea loc evenimentul și ce a declarat artistul

Antena Căutare
Lino Golden, celebrul artist, s-a logodit de curând cu iubita lui și deja cei doi se pregătesc pentru nuntă.

Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 11:57 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 12:49
Lino Golden și logodnica lui se pregătesc de nuntă. | Instagram

După ce anul trecut a divorțat de fosta lui soție, Delia, Lino Golden este acum din nou pregătit să facă pasul cel mare. Cântărețul a cerut-o de soție pe iubita lui, Diana, în urmă cu câteva săptămâni în timp ce se aflau într-o vacanță la New York.

Acum artistul a dezvăluit că urmează ca nunta să aibă loc în foarte scurt timp pentru că el este deja pregătit să se însoare din nou.

Lino Golden, pregătit să se însoare la o lună după logodnă

El și Diana formează un cuplu de puțin timp, dar se pare că iubirea lor este atât de puternică încât Lino și-a dat seama că ea este femeia alături de care dorește să își întemeieze o familie.

Cântărețul nu a stat pe gânduri, având în vedere că a simțit că Diana este cea care îi poate oferi iubirea și fericirea pe care o căuta. Povestea lor de dragoste intensă l-a făcut pe artist să realizeze că nu are de ce să aștepte și să trebuie să treacă rapid la următorul pas.

Astfel, cei doi îndrăgostiți s-au logodit în urmă cu o lună, iar acum artistul a dezvăluit că au început deja să facă pregătirile pentru nuntă.

Lino a povestit într-un interviu recent că el a decis să fie destul de discret atunci când a început noua relație cu Diana și a ținut o vreme secretă povestea lor de iubire.

”Afișatul ăsta are un spate, un background, până la afișat, nu a fost așa peste noapte, dar da, îmi doream să fac chestia asta foarte mult, îmi doresc o familie. Am cerut-o de soție în New York, aveam plecarea asta în America și mi s-a părut foarte tare ca o cerere mai specială să o faci acolo, în Times Square. E un moment pe care să-l ții minte toată viața”, ne-a spus Lino Golden, în exclusivitate pentru Spynews.

Artistul a dezvăluit recent că au planificat cununia religioasă pentru 2027, dar cununia civilă va avea loc în curând.

Celebrul cântăreț și logodnica lui au decis că nu au niciun motiv să piardă timpul și vor să meargă mai departe cu planul lor de a-și întemeia o familie. Tocmai de aceea, ei au ales să se căsătorească civil peste doar 2 luni,

”Ne gândim să facem nunta anul viitor, acum e cam din scurt. O să fac cununia anul acesta, probabil în două luni, iar nunta la anul. Nu vrem o nuntă mare. Ne dorim o nuntă foarte intimă, în familie și cu prieteni apropiați, vrem să facem ceva frumos pentru sufletul nostru, cam atât. Cununia civilă o să fie în două luni, o să fie și mai restrânsă decât nunta”, ne-a mai zis el.

Atât cununia civilă din acest an, cât și nunta de la anul, vor fi evenimente restrânse, după cum au planificat cei doi îndrăgostiți. Ei vor invita să le fie alături doar familia și prietenii apropiați, bucurându-se împreună de cea mai importantă zi din viața lor.

