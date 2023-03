Locația superbă în care Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au organizat petrecerea de după nuntă. Cum arată locul special

Dani Oțil și partenera lui de viață, Gabriela Prisăcariu, se pregătesc pentru unul dintre cele mai frumoase și importante evenimente din viața lor de cuplu. Prezentatorul TV și soția lui s-au căsătorit în fața Stării Civile în anul 2021, însă în curând urmează să spună „Da” și în cadrul cununiei religioase.

Pentru această ocazie, cei doi au ales deja o locație pe măsura evenimentului, împărtășind și cu urmăritorii lor din mediul online câteva imagini. Petrecerea de nuntă va avea astfel loc într-un local de lux, lângă lac.

Cum arată locația aleasă de Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu pentru petrecerea de nuntă

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt în focurile pregătirilor pentru un eveniment pe care l-au așteptat de multă vreme. Cei doi parteneri urmează să se căsătorească și religios în decursul acestui an, astfel că pun deja la punct detaliile petrecerii de nuntă. Vedeta TV și modelul căsătoriți la starea civilă de aproape doi ani și sunt părinții unui băiețel pe nume Tiago.

Entuziasmată că în curând va păși în fața altarului, Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că ea și Dani Oțil au dat deja startul pregătirilor pentru marele eveniment, astfel că modelul împărtășit și cu urmăritorii săi imagini cu locația aleasă.

Nunta celor doi va avea loc anul acesta, cât de curând, iar invitații se vor putea bucura de asemenea și un meniu select, ales cu grijă chiar de către miri. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au mers să deguste mai multe preparate pentru a alcătui lista de delicatese cu care se vor delecta nuntașii.

„Suntem doar la degustare, nu trebuie să mâncăm, trebuie doar să degustăm, atât. Arată absolut delicio”, a declarat Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare.

„Îți spun un secret, degustarea este gratis și suntem la a treia locație. Mai avem una mâine și săptămâna asta am salvat-o”, i-a glumit Dani Oțil cu soția lui, în stilul lor caracteristic.

În ceea ce privește locația aleasă, cei doi miri sunt extrem de încântați de tot ceea ce are de oferit.„Locația asta nu are nevoie de descriere. Noi am ales-o pentru că este absolut superbă, o să facem aici pe piscină, frumos afară, iar în față avem lacul. Mai frumos de atât nu se poate. Au mai multe locații în funcție de numărul de invitați, de tot. Oamenii ăștia chiar s-au gândit la tot’‘, a adăugat Gabriela Prisăcariu, în mediul online.

Cuplul a schimbat chiar și data nunții, totul pentru a putea organiza petrecerea în această locație. „Am găsit și locația. Este superbă. Ne-am schimbat chiar și data pentru că locația asta nu era disponibilă când voiam noi așa că am schimbat-o. Am studiat multe locații din București, noi voiam neapărat în aer liber pentru că nu vrem o petrecere din aia riguroasă de nuntă”, a mai transmis Gabriela Prisăcariu.

Gabriela Prisăcariu și-a ales rochia de mireasă din Roma

Cei doi soți au bifat de curând o vacanță în doi, în țara modei, Italia, acolo de unde Gabriela Prisăcariu a decis să își aleagă rochia perfectă pentru nuntă. Modelul a probat mai multe ținute pentru a se asigura că își găsește rochia de mireasă care să o facă să strălucească în marea zi.

Dani Oțil a însoțit-o la cumpărături, dezvăluind și ce sumă a trebuit să scoată din buzunar doar pentru ca partenera lui să poată proba creațiile vestimentare speciale.

