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Valerie Lungu, înțepătură la adresa Loredanei Chivu: „N-amăgești omul cu...”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au vorbit la Neatza cu Răzvan și Dani despre experiența Asia Express - Drumul Mătăsii. Iată ce a avut de spus despre ceilalți concurenți.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 20:45 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 15:45
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă sunt finaliști Asia Express - Drumul Mătăsii. Relația lor cu ceilalți concurenți din concurs a fost încă de la început un subiect de discuție. Tânăra a avut mai multe discuții în contradictoriu, mai ales cu Maurice Munteanu, dar și cu alți concurenți.

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Valerie Lungu, înțepătură la adresa Loredanei Chivu

Valerie și Alex au fost invitați la Neatza cu Răzvan și Dani, unde au vorbit despre experiența Asia Express - Drumul Mătăsii și au jucat diverse joculețe.

Situațiile-limită nu s-au sfârșit pe Durmul Mătăsii, ci au continuat și pe canapeaua de la Neatza. Dani Oțil i-a pus pe cei doi să-și imagineze diverse scenarii, printre care și dacă ar fi fost într-un balon cu aer cald împreună cu ceilalți concurenți și ar tebui să arunce peste bord diverse personaje, dar și dacă ar fi trebuit să astâmpere foamea unui trib de canibali. Ei bine, răspunsurile Valeriei au fost pe măsură.

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„Hai să facem câteva teste de corporație”, le propune Dani. „Suntem într-un balon cu aer cald. Voi cu toți concurenții de la Asia Express și la un moment dat pierdem în înălțime. Trebuie să scăpăm de greutate...”

„Sar direct. Pot, să plec?” întreabă Valerie. „Mă arunc eu direct!”

„Până la urmă balonul cu aer cald reușește să aterizeze undeva, doar că suntem în pustietate și ne atacă niște canibali”, continuă Dani.

„Eu aș zice să ne organizăm toți și să mâncăm noi canibalii”, propune Alex.

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„Nu se poate”, îl întrerupe Dani. „Trebuie să hotărâm pe cine mănâncă. Oricum ne mănâncă pe toți la un moment dat canibalii. Pe cine să-l mănânce primul?”

„Hai să ne gândim logic, strategic, ca în Asia Express. Dăm mai întâi canibalilor ceva mai mare. Poate-poate se satură!” explică Valerie.

„Loredana”, spune Mane Voicu.

„Nu, acolo nu! Trebuie cărniță naturală. Că dacă-i dai plastic... n-amăgești omul cu plastic”, spune Valerie. „Alexuc, el e mai mare.”

colaj valerie lungu și loredana chivu
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„N-ați trecut testul, nu puteți lucra în corporație”, îi anunță Dani Oțil.

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