Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mama lui Ioniță de la Clejani a murit. Viorica a făcut anunțul dureros: „Soacra mea...”. Ce se întâmplă cu evenimentele lor

Mama lui Ioniță de la Clejani a murit. Viorica a făcut anunțul dureros: „Soacra mea...”. Ce se întâmplă cu evenimentele lor

Viorica de la Clejani a anunțat moartea soacrei ei. Anunțul dureros i-a întristat inclusiv pe fani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 10:59 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 12:57
Galerie
Mama lui Ioniță de la Clejani a murit! | Antena 1

Viorica și Ioniță de la Clejani trec printr-o perioadă extrem de dificilă chiar în pragul sărbătorilor de iarnă, deoarece mama artistului s-a stins din viață în urmă cu scurt timp.

Vestea cumplită a venit chiar din partea Vioricăi, cea care a anunțat și anularea unor evenimente programate săptămâna aceasta.

Citește și: Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului

Descoperă în rândurile de mai jos ce mesaj dureros a postat cântăreața pe pagina sa de Facebook și ce se întâmplă cu evenimentele pe care ar fi trebuit să le onoreze în cursul acestor zile!

Articolul continuă după reclamă

Mama lui Ioniță de la Clejani a murit. Viorica a făcut anunțul dureros: „Soacra mea...”

Familia Clejanilor este în doliu după ce mama lui Ioniță de la Clejani s-a stins din viață, lăsând în urmă multă durere și tristețe, mai ales în rândul celor care au iubit-o și au petrecut mult timp cu ea în ultimii săi ani de viață.

Anunțul trist a fost făcut chiar de Viorica de la Clejani, cea care își dorește ca în aceste zile să rămână alături de soțul ei pentru a putea trece mai ușor prin această grea încercare.

„Din păcate, din cauza unui eveniment trist în familie, nu vom putea fi prezenți la emisiunile TV programate în această săptămână, unde urma să prezentăm un videoclip filmat împreună cu nepoata mea, Marga.

Din păcate, soacra mea a decedat și trebuie să fiu alături de soțul meu. Aparițiile noastre TV vor fi reprogramate” a scris aceasta pe Facebook, stârnind reacții de tristețe în rândul internauților care au văzut anunțul durerors.

Mesajele de condoleanțe au curs, iar fanii lor le-au transmis multă putere pentru a trece peste tragicul eveniment.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ozana Barabancea, urare specială cu ocazia zilei de naștere a fiului său. Andrew a împlinit 25 de ani

Ioniță de la Clejani și-a pierdut tatăl în 2024

Vestea că tatăl său a murit l-a doborât pe Ioniță de la Clejani în luna aprilie a anului 2024.

Celebrul lăutar Marin Manole s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă multă durere, dar și o carieră care l-a făcut cunoscut peste hotare.

Prin intermediul formației din care a făcut parte, Taraful Haiducilor, tatăl lui Ioniță de la Clejani a apărut în filmul „The Man Who Cried”, împărțind platoul cu actori celebri, precum Johnny Depp și Christina Ricci.

Formația a fost considerată pentru o perioadă lungă de timp una dintre cele mai valoroase din muzica tradițională, scrie Revista Viva!, însă după ce mai mulți membri în vârstă s-au stins din viață, activitatea acesteia s-a redus considerabil.

Citește și: Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza, la 27 ani. Ce a dezvăluit artista despre jobul fiicei sale

Viorica și Ioniță de la Clejani în platoul Chefi la cuțite, alături de o imagine inserată sub forma unui cerc cu o lumânare aprinsă pe un fundal negru
+5
Mai multe fotografii

Acum, Ioniță de la Clejani este din nou pus într-o situație cumplită, și anume, aceea de a-și duce părintele pe ultimul drum, fiind devastat de durere și trecând cu greu prin această încercare care, din păcate, a stins lumina sărbătorilor de iarnă din acest an.

Ce regulă trebuie să respecte fetele lui Adi Nartea. Detaliul pe care actorul din „Iubire cu parfum de lavandă” l-a scos... Motiv dublu de sărbătoare pentru Violeta Bănică! A împlinit 18 ani și 2 ani de relație cu iubitul ei. Ce mesaj emoționan...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
SpyNews O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina...
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr Catine.ro
Antonia, reacție dură după ce fanii au criticat-o pentru intervenția estetică de la nivelul feselor. Ce mesaj tranșant a transmis
Antonia, reacție dură după ce fanii au criticat-o pentru intervenția estetică de la nivelul feselor. Ce mesaj...
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate
Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x