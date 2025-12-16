Mama lui Ioniță de la Clejani a murit. Viorica a făcut anunțul dureros: „Soacra mea...”. Ce se întâmplă cu evenimentele lor

Viorica de la Clejani a anunțat moartea soacrei ei. Anunțul dureros i-a întristat inclusiv pe fani.

Viorica și Ioniță de la Clejani trec printr-o perioadă extrem de dificilă chiar în pragul sărbătorilor de iarnă, deoarece mama artistului s-a stins din viață în urmă cu scurt timp.

Vestea cumplită a venit chiar din partea Vioricăi, cea care a anunțat și anularea unor evenimente programate săptămâna aceasta.

Descoperă în rândurile de mai jos ce mesaj dureros a postat cântăreața pe pagina sa de Facebook și ce se întâmplă cu evenimentele pe care ar fi trebuit să le onoreze în cursul acestor zile!

Mama lui Ioniță de la Clejani a murit. Viorica a făcut anunțul dureros: „Soacra mea...”

Familia Clejanilor este în doliu după ce mama lui Ioniță de la Clejani s-a stins din viață, lăsând în urmă multă durere și tristețe, mai ales în rândul celor care au iubit-o și au petrecut mult timp cu ea în ultimii săi ani de viață.

Anunțul trist a fost făcut chiar de Viorica de la Clejani, cea care își dorește ca în aceste zile să rămână alături de soțul ei pentru a putea trece mai ușor prin această grea încercare.

„Din păcate, din cauza unui eveniment trist în familie, nu vom putea fi prezenți la emisiunile TV programate în această săptămână, unde urma să prezentăm un videoclip filmat împreună cu nepoata mea, Marga.

Din păcate, soacra mea a decedat și trebuie să fiu alături de soțul meu. Aparițiile noastre TV vor fi reprogramate” a scris aceasta pe Facebook, stârnind reacții de tristețe în rândul internauților care au văzut anunțul durerors.

Mesajele de condoleanțe au curs, iar fanii lor le-au transmis multă putere pentru a trece peste tragicul eveniment.

Ioniță de la Clejani și-a pierdut tatăl în 2024

Vestea că tatăl său a murit l-a doborât pe Ioniță de la Clejani în luna aprilie a anului 2024.

Celebrul lăutar Marin Manole s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă multă durere, dar și o carieră care l-a făcut cunoscut peste hotare.

Prin intermediul formației din care a făcut parte, Taraful Haiducilor, tatăl lui Ioniță de la Clejani a apărut în filmul „The Man Who Cried”, împărțind platoul cu actori celebri, precum Johnny Depp și Christina Ricci.

Formația a fost considerată pentru o perioadă lungă de timp una dintre cele mai valoroase din muzica tradițională, scrie Revista Viva!, însă după ce mai mulți membri în vârstă s-au stins din viață, activitatea acesteia s-a redus considerabil.

Acum, Ioniță de la Clejani este din nou pus într-o situație cumplită, și anume, aceea de a-și duce părintele pe ultimul drum, fiind devastat de durere și trecând cu greu prin această încercare care, din păcate, a stins lumina sărbătorilor de iarnă din acest an.