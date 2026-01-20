Cum a slăbit Mara Bănică 4 kilograme într-o săptămână. Ce dietă ține: „O să mă pomeniți”

Antena Căutare
Mara Bănică a dezvăluit secretul siluetei sale de invidiat. Jurnalista a slăbit 4 kilograme într-o singură săptămână. Iată ce dietă ține.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 16:34 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 17:00
Mara Bănică a dezvăluit secretul siluetei sale de invidiat | Instagram

Mara Bănică este într-o formă de zile mari. Jurnalista a reușit să scape de kilogramele nedorite cu ajutorul unei diete. Pentru că vrea să ajute și alte persoane care se află într-o astfel de situație, aceasta a dezvăluit, pas cu pas, regimul pe care l-a ținut.

În doar o săptămână, Mara Bănică a scăpat de 4 kilograme. Fosta concurentă de la Asia Express este foarte mulțumită de rezultatele avute într-un timp atât de scurt. Se pare că dieta se bazează pe o alimentație strictă și consumul de foarte multe lichide.

Ce regim a ajutat-o pe Mara Bănică să slăbească 4 kilograme în șapte zile

Un lucru este cert, Mara Bănică are mare grijă de aspectul fizic, motiv pentru care nu a ezitat să încerce o dietă „minune”. Pentru a avea rezultate rapide, jurnalista nu a încălcat nicio regulă a regimului.

Citește și: Mara Bănică, mesaj tranșant după ce internauții au pus-o la zid pentru că a apelat la ajutorul medicilor plasticieni

Mai mult, aceasta a oferit informații despre alimentația ce a ajutat-o să slăbească semnificativ.

„În primele 4 zile aveți voie următoarele produse fără niciun fel de limită, la orice fel de oră.

– Brânzeturi cu maximum 7% grăsime, (brânză de vaci slabă, cottage cheese, perluțe de brânză, orice fel de cantitate, la orice oră);

– Legume crude: salată verde, castraveți, ridichi, varză, ardei gras, gogoșari, conopidă, broccoli, cu excepția roșiilor care sunt interzise, conțin zaharururi.

– 1 ou fiert / zi;

– 200 g fructe/ zi;

– 2 lingurițe ulei crud / zi;

– jumătate pahar lapte / zi.”, a dezvăluit jurnalista, potrivit spynews.ro.

De asemenea, Mara Bănică a evidențiat faptul că este nevoie să se renunțe consumul de produse cu zahăr.

„Obligatoriu este să beți foarte multe lichide. În primele zile aveți voie să beți doar apă plată, ceai și cafea. După primele 4 zile, deci de vineri încolo puteți adăuga apă minerală și răcoritoare dietetice. Sucuri fără zahăr.

Citește și: Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am stat față-n față”

După aceste patru zile, până duminică, apar următoarele modificări în alimentație.
Sunt permise roșiile, la fel și alimentele acre. Puteți adăuga în salate oțet, lămâie. Aveți voie să adăugați la acele brânzeturi orice fel de iaurt, dar nu iaurturi cu fructe, cu căpșuni, gust de banane. (...) În astea patru zile mai aveți voie 200g din orice fel de fruct și înlocuiți merele din primele patru zile cu pere, prune, citrice, kiwi, pepene, căpșuni, dar nu fructe tropicale. Fără ananas, mango, banane. Nu sunt permise fructele la pungă. Puteți mânca gumă și bomboane pentru respirație cu mentol. Nu îngrașă.”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.

Mara Bănică a mai dezvăluit că este un regim strict, dar rezultatele lui vor fi pe măsura așteptărilor, mai ales în cazul celor care își doresc această schimbare.

Colaj cu Mara Bănică în două ipostaze diferite
+4
Mai multe fotografii

„În primele patru zile sunt strict interzise legumele gătite, uleiul prăjit, zahărul, mierea, sucurile din fructe naturale, muștarul, maioneza sau ketchupul.(...) Eu am fost 3,800, dar credeți-mă, o să mă pomeniți.”, a mai punctat jurnalista.

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, a ajuns pe străzi: „Sunt fără adăpost și fără mâncare"... Cum arată vila lui Silviu Prigoană la un an de la moartea lui. Locuința a fost scoasă la licitație. Ce spune Adriana Bah...
The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink's-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
