Marian Drăgulescu și soția sa, imagini spectaculoase de la dansul mirilor. Gimnastul și-a pus în practică abilitățile sportive

Marian Drăgulescu și Simona Carmen s-au căsătorit religios. Cum au arătat mirii în ziua nunții și ce invitați de seamă le-au fost alături la eveniment.

Marian Drăgulescu și Simona Carmen s-au căsătorit religios sâmbătă, 24 mai 2025. Mirii au sărbători alături de familie și prieteni dragi, într-un restaurant de lângă Capitală. Proaspeții însurăței s-au distrat de minune alături de invitații lor, judecând după imaginile apărute în mediul online. De asemenea, gimnastul i-a avut alături de el pe cei doi copii din căsnicia cu Larisa.

Marian Drăgulescu a îmbrăcat pentru a treia oară costumul de mire. După două căsnicii eșuate, fostul campion mondial și-a deschis, din nou, inima și și-a dat voie să iubescă. Cea care i-a devenit acum soție se numește Simona Carmen, cei doi formează un cuplu de mai bine de 5 ani și s-au căsătorit civil pe 19 mai 2025.

Deși mirii nu au împărtășit fotografii de la nuntă, cei prezenți i-au surprins în ipostaze emoționate. Marian Drăgulescu au deschis petrecere cu un dans al mirilor inedit, care i-a făcut pe toți să scoată telefoanele să filmeze.

Cu o coregrafie spectaculoasă, mirii au executat mișcările atent, însă de departe cel mai surprinzător moment a fost cel în care Marian Drăgulescu a executat o mișcare de gimanstică, Îmbrăcat la patru ace, fostul campion mondial a făcut roata în timpul dansului și a demonstrat că încă se menține în formă.

Dacă gimnastul a optat pentru un costum negru simplu, soția sa a purtat o rochie 2 în 1. Pentru biserică și prima parte a petrecerii, Simona Carmen a ales o rochie de mireasă vaporoasă și cu un decolteu generos în partea de sus, ulterior și-a partea de jos. Aceasta a transformat ținuta într-una mult mai comdă, de tip sirenă, cu o crăpătură adâncă pe picior, care i-a permis să se miște în voie altăuri de invitați, pe ringul de dans.

Printre cei care le-au fost alături la nuntă s-a numărat și Larisa Iordache alături de soțul ei, Cristian Chiriță. Proaspăta mămică și-a revenit rapid în formă după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, iar pentru eveniment ea a ales să poarte o rochie neagră mulată care i-a evidențiat silueta.

Marian Drăgulescu a mai fost căsătorit de două ori

Marian Drăgulescu a fost căsătorit din anul 2006 până în 2009 cu Larisa, femeia cu care are doi copii. După divorțul de mama copiilor săi, fostul sportiv s-a căsătorit în anul 2010 cu Corina, cea cu care a participat la Asia Express, însă mariajul lor s-a destrămat în 2019.

Deși nu a avut mare noroc în dragoste, de cinci ani el și-a găsit o nouă parteneră. Marian Drăgulescu și Simona formează un cuplu destul de discret.

„Viața este scurtă. E păcat să nu vrei la maxim tot ce e mai frumos. Acum că m-am înecat cu un măr să nu mai mănânc toată viața? Sau dacă am mâncat un măr stricat, nu înseamnă că nu mai mănânc mere”, a mărturisit Marian Drăgulescu, citat de libertatea.ro.

„Imediat după pandemie, ne-am mutat în casă nouă. Pandemia ne-a prins într-un apartament cu două camere și mi s-a părut că acei doi ani au durat extrem de mult. Am zis că trebuie să ne mutăm și noi la curte și am făcut acest pas. Încă nu avem toate finisajele, mai este de lucru, dar important este că ne-am mutat și este mult mai bine decât la apartament. Toate sunt bune, mă bucur că am o persoană lângă mine, cu care mă înțeleg foarte bine, cu care sunt foarte compatibil, inclusiv în proiectul Academia Marian Drăgulescu, unde este și ea implicată. Facem echipă și acasă, și în business”, a mai declarat Marian Drăgulescu, potrivit sursei citate mai sus.