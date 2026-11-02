Un avion Learjet 60 s-a prăbușit în Florida, iar imaginile cu explozia au alimentat teorii despre o rachetă. Ce au confirmat autoritățile și ce se știe despre cauzele accidentului.

Prăbușirea unui avion în Florida a stârnit controverse. De ce unii cred că ar fi fost o rachetă. Ce arată imaginile | VIDEO | Instagram

Un accident aviatic grav, produs în comitatul Palm Beach din Florida, a provocat numeroase reacții după ce imaginile surprinse în momentul impactului au început să circule pe rețelele sociale.

Un avion s-a prăbușit în Florida și a explodat la impact

Înregistrările arată o aeronavă care coboară abrupt, se izbește de sol și este cuprinsă de o explozie puternică. În urma tragediei, nouă persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

Imaginile au stârnit controverse în mediul online, unde unii utilizatori au susținut că avionul ar fi fost lovit de o rachetă. Speculațiile au fost alimentate și de declarația guvernatorului Floridei, Ron DeSantis, care a comparat felul în care aeronava cobora cu imaginea unei rachete aflate în cădere.

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Autoritățile au confirmat însă că aparatul implicat în accident era un avion privat de tip Learjet 60, care zbura din Texas spre Bahamas. Deocamdată, cauza prăbușirii nu a fost stabilită definitiv, iar ancheta este în desfășurare.

Potrivit informațiilor publicate de NBC 6 South Florida, aeronava plecase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom din Texas și se îndrepta către Aeroportul North Eleuthera din Bahamas. Accidentul s-a produs duminică, 1 noiembrie 2026, în jurul orei locale 12:50, în zona Greenacres, din comitatul Palm Beach. Avionul s-a prăbușit în apropierea unei zone rezidențiale, iar impactul a provocat un incendiu puternic.

Imagini șocante cu avionul care se prăbușește și explodează la impact

Înregistrările video surprind ultimele momente ale zborului. Aeronava apare coborând cu viteză foarte mare, aproape vertical, înainte de a se izbi de sol. În urma impactului, o explozie puternică a cuprins zona, iar un nor dens de fum s-a ridicat deasupra locului în care s-a produs accidentul.

Imaginile au fost distribuite rapid pe platformele de socializare și au atras atenția prin violența impactului. În apropierea locului prăbușirii se aflau locuințe și o zonă cu case mobile, iar amploarea incendiului a provocat îngrijorare în rândul oamenilor care locuiau în apropiere.

Martorii au descris scenele de după accident și au povestit că resturile aeronavei au ajuns inclusiv în apropierea locuințelor. Un localnic a declarat pentru NBC 6 că fragmente au lovit casa sa, iar în zonă era foc peste tot.

Un alt martor a povestit că a simțit trecerea avionului pe deasupra locuinței, înainte de impact, iar zgomotul a fost atât de puternic încât întreaga casă s-a cutremurat.

În urma accidentului, autoritățile au intervenit la fața locului, iar circulația pe o porțiune din Military Trail a fost afectată. De asemenea, aproximativ 600 de persoane dintr-un parc de case mobile din apropiere au fost evacuate sau au avut nevoie de sprijin pentru a găsi un loc sigur în care să stea.

De ce au apărut teorii despre o rachetă după prăbușirea avionului din Palm Beach

La scurt timp după apariția imaginilor, pe rețelele sociale au început să circule interpretări potrivit cărora aeronava nu s-ar fi prăbușit în urma unui accident, ci ar fi fost lovită de o rachetă. Unii utilizatori au indicat explozia puternică și craterul format în urma impactului drept presupuse dovezi ale unui atac.

Aceste afirmații nu sunt susținute de informațiile confirmate de autorități. Aeronava a fost identificată drept un Learjet 60, iar oficialii americani au anunțat că este vorba despre un accident aviatic.

Nu există dovezi care să confirme că avionul ar fi fost lovit de o rachetă sau doborât în urma unui atac.

Speculațiile au fost alimentate și de declarația guvernatorului Floridei, Ron DeSantis, care a vorbit despre amploarea tragediei în timpul unei conferințe de presă organizate în apropierea locului accidentului.

Acesta a descris prăbușirea drept una catastrofală și a spus că aeronava „arăta ca o rachetă în cădere”, făcând referire la viteza și la unghiul abrupt cu care avionul s-a îndreptat spre sol.

Comparația guvernatorului nu a reprezentat o confirmare a unui atac cu rachetă. DeSantis a vorbit despre felul în care a fost percepută coborârea aeronavei și despre forța impactului, menționând totodată craterul format în apropierea drumului și cantitatea mare de resturi împrăștiate în zonă.

De altfel, fotografiile și relatările de la fața locului confirmă existența fragmentelor aeronavei. Resturile au fost împrăștiate pe o suprafață extinsă, iar martorii au povestit că bucăți au ajuns inclusiv în apropierea locuințelor.

Ce probleme au raportat piloții înainte de prăbușirea aeronavei

Un alt detaliu important în anchetă îl reprezintă informațiile despre condițiile de zbor dinaintea accidentului. Potrivit datelor relatate de Associated Press și preluate de NBC 6, piloții au raportat turbulențe, precipitații și formarea gheții pe aeronavă. Aceștia ar fi solicitat să urce cu aproximativ 2.000 de picioare, în încercarea de a găsi condiții de zbor mai bune.

La scurt timp, situația s-ar fi agravat, iar avionul a început să piardă altitudine într-un ritm foarte rapid.

Potrivit înregistrărilor comunicațiilor cu controlul traficului aerian și datelor de urmărire a zborului, aeronava a intrat într-o coborâre abruptă, iar unul dintre piloți a declarat o urgență. Avionul s-a înclinat puternic spre dreapta înainte de a se izbi de sol.

Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit în urma accidentului, potrivit informațiilor comunicate de oficialii americani. Autoritățile nu au stabilit încă toate împrejurările în care s-a produs tragedia și nici cauza exactă a pierderii controlului asupra aeronavei.

Ancheta este coordonată de National Transportation Safety Board (NTSB), cu sprijinul Federal Aviation Administration (FAA). Investigatorii urmează să analizeze datele disponibile, comunicațiile dintre piloți și controlorii de trafic aerian, condițiile meteorologice și resturile recuperate de la locul prăbușirii.

Până la publicarea unor concluzii oficiale, ipotezele despre cauza accidentului trebuie tratate cu prudență. Informațiile confirmate indică prăbușirea unui avion privat Learjet 60, nu un atac cu rachetă. Deși imaginile sunt dramatice, iar declarația guvernatorului a fost preluată pe larg, numai ancheta autorităților va putea stabili ce a dus la pierderea controlului asupra aeronavei.