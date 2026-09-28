Kaja Kallas avertizează că informațiile de intelligence indică faptul că Rusia ar pregăti noi acte de sabotaj în Europa. Ce a spus oficialul UE?

Avertisment venit chiar azi de la Bruxelles. Kaja Kallas: Rusia ar pregăti noi acte de sabotaj în Europa | Getty Images/ Shutterstock

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, a lansat luni, 28 septembrie 2026, un avertisment privind posibilitatea unor noi acțiuni de sabotaj și atacuri hibride în Europa. Declarația a fost făcută la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene.

Avertisment venit chiar azi de la Bruxelles

Oficialul european a afirmat că informațiile de intelligence disponibile UE indică faptul că Rusia ar pregăti noi acte de sabotaj și atacuri îndreptate împotriva democrațiilor europene. Este important de precizat că vorbim despre o evaluare prezentată public de Kaja Kallas pe baza informațiilor de intelligence, nu despre o confirmare publică independentă a unor atacuri rusești iminente.

„Trebuie să rămânem vigilenți”, a transmis Kallas, explicând că, potrivit informațiilor de care dispun serviciile europene, Rusia ar avea în vedere noi acțiuni de sabotaj și atacuri împotriva democrațiilor europene. În interpretarea prezentată de șefa diplomației europene, scopul acestor acțiuni ar fi acela de a diviza societățile europene, de a le intimida și de a le determina să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei, scrie www.ansa.it.

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Kallas a susținut că statele europene trebuie să fie pregătite să răspundă înainte ca asemenea acțiuni să aibă loc. Ea a pledat pentru o abordare preventivă și pentru consolidarea capacității Uniunii Europene de a identifica și contracara amenințările hibride. Potrivit declarațiilor sale, vigilența și cooperarea între statele membre sunt esențiale în fața unor astfel de riscuri.

Miniștrii Apărării discută despre amenințările hibride

Declarațiile au fost făcute într-un context în care miniștrii Apărării din statele UE s-au reunit la Bruxelles. Pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Externe, în formatul Apărare, s-au aflat sprijinul militar pentru Ucraina și amenințările hibride, dar și alte teme de securitate. Kaja Kallas a prezidat reuniunea în calitatea sa de Înalt Reprezentant al UE.

Potrivit Consiliului UE, miniștrii urmau să facă schimb de opinii cu privire la sprijinul militar acordat Ucrainei și la amenințările hibride. Reuniunea a inclus și discuții privind situația din Orientul Mijlociu și achizițiile publice în domeniul apărării.

În aceeași direcție, Kallas a vorbit despre necesitatea unei reacții europene coordonate la amenințările hibride. La nivelul UE este analizată inclusiv posibilitatea unui protocol de urgență care să poată fi activat în cazul unor amenințări care vizează statele membre.

Kaja Kallas a vorbit și despre creșterea atacurilor hibride

Avertismentul de luni nu este izolat. Pe 15 septembrie 2026, Kaja Kallas a vorbit în Parlamentul European despre ceea ce a descris drept o creștere constantă a atacurilor hibride împotriva Europei de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

În intervenția sa, oficialul european a menționat mai multe incidente recente, inclusiv un incident în care un elicopter danez a fost vizat de rachete luminoase lansate de o navă militară rusă, doborârea unei drone deasupra Lituaniei de către avioane NATO, lovirea unui tren de pasageri în apropierea graniței cu Ucraina și recuperarea unei drone de către Polonia. Kallas a afirmat atunci că Rusia își adaptează metodele în funcție de țara vizată, iar acțiunile pot include operațiuni în spațiul informațional, exploatarea diviziunilor societale, interferențe electorale sau atacuri asupra infrastructurii, a arătat www.aa.com.tr/en.

Kallas a subliniat, de asemenea, importanța schimbului de informații între statele membre și a utilizării în comun a capacităților europene de intelligence pentru a identifica mai bine instrumentele folosite în cadrul războiului hibrid.

Kallas cere sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina

În declarațiile făcute luni, Kaja Kallas a vorbit și despre situația Ucrainei și despre necesitatea consolidării apărării sale antiaeriene. Ea a transmis că Ucraina are nevoie urgentă de sisteme de apărare aeriană și a făcut din nou apel la statele UE care dispun de astfel de echipamente în propriile stocuri să analizeze posibilitatea de a le furniza Kievului.

Tema sprijinului pentru Ucraina se află în mod constant pe agenda reuniunilor europene de securitate, iar Consiliul UE a inclus-o și pe agenda reuniunii miniștrilor Apărării din 28 septembrie, a mai spus www.ansa.it.

Declarațiile lui Kaja Kallas readuc astfel în prim-plan problema amenințărilor hibride la adresa Europei. În același timp, informațiile prezentate public de oficialul european trebuie atribuite sursei: Kallas afirmă că datele de intelligence indică faptul că Rusia ar pregăti noi acte de sabotaj și atacuri. În acest moment, nu există în informațiile publice consultate o confirmare că astfel de atacuri sunt iminente.