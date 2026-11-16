Mattia Carnessali, replică pentru Marian Grozavu. S-a întâlnit recent cu fosta lui, Bianca Dan: ”Are o frustrare”

Marian Grozavu pare că nu a trecut complet peste despărțirea de Bianca Dan! Fostul concurent de la Insula Iubirii a publicat un mesaj cu subînțeles, care pare să îl vizeze și pe Mattia Carnessali, după ce acesta a invitat-o recent pe tânără la cină. Ce răspuns îi dă fosta ispită lui Marian, după ce acesta a șters rapid postarea din mediul online?

Bianca Dan și Marian Grozavu au decis, în urmă cu ceva timp, să pună capăt relației și să își continue viața separat. Între timp, fostul concurent de la Insula Iubirii și-a refăcut viața sentimentală, însă pare că nu a trecut complet peste despărțire. Mai nou, acesta pare să aibă ceva de împărțit și cu Mattia Carnessali, ispita care a încercat să o cucerească pe Bianca în timpul emisiunii.

Chiar dacă Bianca Dan și Mattia Carnessali nu au părăsit împreună Thailanda, cei doi au păstrat legătura și au dezvoltat o relație de prietenie. Recent, au avut ocazia să se revadă, după ce fostul concurent a invitat-o pe tânără la cină. Bianca a acceptat propunerea, iar cei doi au petrecut timp împreună în oraș.

Marian Grozavu, deranjat de întâlnirea dintre Bianca Dan și Mattia Carnessali? Ce mesaj a publicat și apoi l-a șters

Se pare că întâlnirea dintre cei doi nu a trecut neobservată de Marian Grozavu. La câteva ore după ce Bianca și Mattia au ieșit la cină, fostul concurent a publicat pe Instagram o fotografie însoțită de un mesaj cu subînțeles, care pare să îl vizeze pe tânăr: „Când te consideră o ispită, o inviți la cină. Atât îți e valoarea”.

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Mesajul a fost însă șters la scurt timp de pe contul său, la doar câteva minute după publicare. Reporterii de la Spynews.ro au reușit să surprindă postarea înainte ca aceasta să dispară din mediul online.

Mattia Carnessali îi răspunde lui Marian Grozavu: „Are o frustrare”

Reporterii Spynews.ro au luat legătura cu Mattia Carnessali pentru a afla ce reacție are după mesajul publicat de Marian Grozavu. Fosta ispită nu a ezitat să îi transmită un răspuns fostului concurent și consideră că acesta ar trebui să își concentreze atenția asupra propriei persoane, nu să privească întâlnirea lui cu Bianca ca pe o competiție. Mattia a subliniat că între el și tânără există o relație de prietenie și că nu consideră că trebuie să ofere explicații nimănui pentru timpul petrecut împreună.

Cât despre seara petrecută alături de Bianca Dan, Mattia spune că s-au simțit bine împreună și că nu a fost vorba despre nimic mai mult decât o ieșire între prieteni.

Mattia Carnessali a comentat și atitudinea pe care o consideră nepotrivită din partea lui Marian Grozavu. Fosta ispită este de părere că reacțiile acestuia ar putea avea legătură cu anumite frustrări și nesiguranțe și spune că fostul concurent ar trebui să privească lucrurile cu mai multă maturitate.

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