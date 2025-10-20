Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mesajul copleșitor pe care l-a postat Adriana Bahmuțeanu de majoratul fiului său. Maximus a împlinit 18 ani: „otrava divoțului...”

Mesajul copleșitor pe care l-a postat Adriana Bahmuțeanu de majoratul fiului său. Maximus a împlinit 18 ani: „otrava divoțului...”

Adriana Bahmuțeanu i-a făcut o urare emoționantă fiului său, Maximus, cu ocazia aniversării de 18 ani. Iată ce gânduri copleșitoare i-a transmis.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 12:09 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 13:19
Galerie
Maximus, fiul Adrianei Bahmuțeanu și al răposatului Silviu Prigoană a împlinit 18 ani | Hepta, Antena Stars

Adriana Bahmuțeanu trece printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere emoțional. La aproximativ o lună de când mama ei și-a pierdut viața, iar vedeta a simțit o nouă mare durere în suflet, aceasta a trăit din nou o experiență marcantă și copleșitoare.

Fiind ziua de naștere a fiului său cel mare, aceasta a fost nevoită să îi ureze „la mulți ani” prin intermediul unei postări pe internet, deoarece, pentru un moment, fii ei încă refuză să o vadă.

Ea a scris câteva rânduri extrem de grele și de emoționante pentru Maximus, demonstrând că este încrezătoare și că speră ca într-o bună zi, băieții să decidă să nu mai stea departe de ea, așa cum se întâmplă de aproape un an, de când a murit Silviu Prigoană.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, cu poliția la ușă în miezul nopții. Prin ce calvar trece bruneta: „E o nenorocire”

Articolul continuă după reclamă

Mesajul copleșitor pe care l-a postat Adriana Bahmuțeanu de majoratul fiului său. Maximus a împlinit 18 ani: „...”

Maximus, fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu și al răposatului Silviu Prigoană, a împlinit 18 ani, iar pentru că niciunul dintre părinți nu i-a putut fi alături într-o zi atât de importantă, mămica a simțit nevoia să îi transmită câteva gânduri prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde a și postat o fotografie cu el de când era mic.

Vedeta i-a emoționat până la lacrimi pe internauți, însă cea mare mare durere a simțit-o chiar ea, mai ales că nu a putut să își strângă fiul în brațe așa cum o facea de obicei de ziua lui.

Se pare că Adriana este mai încrezătoare ca niciodată și speră ca Maximus să poată înțelege ceea ce se întâmplă cu el și cu fratele lui în aceste momente și recunoaște că și-ar fi dorit să fie lângă el în ziua majoratului său, dar mai ale că ar face orice pentru a-l vedea fericit cu adevărat.

„Azi mi-aș dori din suflet să pot veni la ziua ta de naștere, la majoratul tău, să te pot privi în ochi, să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc și că voi fi toată viața lângă tine, să te susțin cand îți va fi greu!!! Să-ți spun că te-am crescut cu dragoste și cu lacrimi, chiar dacă nu am fost mama perfectă, că mi-aș da și sufletul pentru tine dacă ar fi nevoie, că îmi doresc să fii fericit și să duci o viață bună și semnificativă!!! Dar știu că nu am voie!!!

Că între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri, care a înlocuit nimbul de lumină aurie ce te înconjura când erai mic, un zid gri unde este doar tăcere!! O tăcere apăsătoare și dureroasă!!!

Știu că ești supărat pe mine, știu că ești confuz, că nu mai știi ce să crezi, că nu vrei să mă vezi fiindcă ți-au băgat în cap tot felul de prostii dar știu și că într-o zi toată mascarada asta se va sfârși. Și că nu poți fi orfan dacă ai mama în viață!!! Știu și că ești curajos, foarte inteligent, tenace și perseverent și că într-o bună zi, când te vei maturiza suficient, vei reuși să faci diferența dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună și atunci va veni momentul în care vom sta de vorbă cu adevărat!!!

Dragul meu copil, mi-aș fi dorit din tot sufletul să te feresc de necazuri, să-ți ofer o copilărie fericită și să te fi crescut într-o familie iubitoare, dar la un moment dat o furtună teribilă a spulberat aceste vise ale mele, iar tu ai nimerit la mijloc, în tornada dintre doi părinți imaturi care n-au știut cum sa treacă peste orgolii și să te protejeze de otrava divorțului!!!

Dar știu și că relațiile se pot repara, cu iubire și înțelepciune, ca să devenim cu adevărat o familie, așa cum poate n-am fost până acum dar cu siguranță vom putea deveni!!! Până atunci, dragul meu, trăiește-ți vârsta și distrează-te maxim!!! La mulți ani!!! Te iubesc!!! Și nu uita: În God we Trust!!!” a scris aceasta, stârnind aproape 10 000 de reacții la fotografia publicată.

Iată mai jos întreaga postare!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Adriana Bahmuțeanu împreună cu fiul ei, Maximus, și cu răposatul Silviu Prigoană
+10
Mai multe fotografii

Citește și: Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”

Gabriela Firea a devenit bunică. Primele imagini cu nepoțica ei. Cum s-a lăsat pozată: „Bine ai venit în familia noastră... Kim Kardashian, apariție surprinzătoare la Academy Museum Gala 2025. De ce și-a acoperit complet chipul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: “Rămân lângă oile mele” Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: &#8220;Rămân lângă oile mele&#8221;
Observatornews.ro Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Fiica adoptivă a Crinei Matei a împlinit 3 ani! Cum arată astăzi micuța Charlotte: „E o minune”
Fiica adoptivă a Crinei Matei a împlinit 3 ani! Cum arată astăzi micuța Charlotte: „E o minune”
Covorul roșu de la Academy Museum Gala 2025. Cum s-au îmbrăcat vedetele la marele eveniment
Covorul roșu de la Academy Museum Gala 2025. Cum s-au îmbrăcat vedetele la marele eveniment Catine.ro
Eminem va deveni bunic la 52 de ani! Fiica lui , Alaina Marie Scott, e însărcinată: „Port în mine o inimă mică”
Eminem va deveni bunic la 52 de ani! Fiica lui , Alaina Marie Scott, e însărcinată: „Port în mine o inimă...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara blocului: „Când îmi aduc aminte, îmi vine să plâng”
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara... Libertatea.ro
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu e de bine"
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Crostata cu gem, desertul italian clasic care a cucerit întreaga lume
Crostata cu gem, desertul italian clasic care a cucerit întreaga lume HelloTaste.ro
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025. Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025. Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință Kudika
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți,... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Veniturile vor crește și cel mai înalt munte va fi la picioarele tale”
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Veniturile vor crește și cel mai înalt... Gandul
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Fructele tale fac musculițe? Uite cum eviți această neplăcere
Fructele tale fac musculițe? Uite cum eviți această neplăcere Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x