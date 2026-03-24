Secrete despre sarcina Alexandrei Stan, ascunse în cel mai recent videoclip ai noii sale piese "forEva". Cum se simte artista

Alexandra Stan și iubitul ei, Ștefan Oprea, au anunțat în urmă cu câteva zile că urmează să devină părinți pentru prima dată.

Artista este însărcinată și a postat primele imagini cu burtica de gravidă din timpul videoclipului filmat pentru piesa special dedicată fiicei sale, Eva. Alexandra și Ștefan au scris împreună o piesă pentru fetița lor, pe această cale dezvăluind și sexul bebelușului lor.

După ce a postat câteva imagini cu burtica de gravidă la vedere pe contul ei de Instagram, Alexandra a ales să împărtășească cu fanii ei de pe rețelele de socializare și imagini din videoclipul piesei „forEva”.

Alexandra Stan și Ștefan Oprea au lansat piesa „forEva”

Artista trăiește acum cele mai frumoase momente din viața ei în postura de viitoare mămică, fiind emoționată la gândul că în curând își va ține în brațe fiica pentru prima dată.

Articolul continuă după reclamă

Alexandra Stan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ștefan Oprea, colegul ei de trupă, o iubire care a început pe neașteptate, după cum a povestit chiar ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Tot ce mi-am dorit vreodată in câteva secunde: o iubire ca-n filme, marea mea iubită, muzica si Eva 🥹🤍

Cât de norocoasă sunt?

Am urcat pe canalul meu de YouTube un videoclip filmat acasa, pe plaja unde am crescut. Cumva, echipa mea minunată a reușit să redea in doar 2 ore de filmare( pt că era foarte frig), în câteva cadre, tot ce e mai frumos din noi 3!

Mi-aș dori ca acest moment sa rămână forEva!

Te iubim, Eva! Te așteptăm acasă!”, a scris artista la descrierea postării, fiind copleșită de emoții.

Clipul noii sale piese nu este doar un suport vizual, ci un mic film plin de simboluri, detalii intime și referințe la povestea lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„forEva” este una dintre cele mai emoționante piese lansate de Alexandra Stan până acum, iar totul începe încă din primele secunde ale videoclipului, cu sunetul bătăilor inimii bebelușului, surprinse la ecografie. Puțini sunt aceia care au putut distinge sunetul bătăilor inimii fetiței Alexandrei și a lui Ștefan pe fundal, atunci când începe melodia.

Momentul lor unic și extrem de personal a fost transformat, prin intermediul clipului, în cea mai frumoasă poveste pentru fiica lor și o declarație de dragoste prețioasă unul față de celălalt.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ștefan Oprea este toboșar în trupa Alexandrei de 4 ani, iar împreună cei doi au reușit să pună deja bazele familiei lor, trăind o poveste de dragoste ca în filme. Prietenia lor s-a transformat în iubire, iubirea a crescut și așa a apărut bebelușul care le va schimba iremediabil viețile atunci când se va naște.

Alexandra Stan și Ștefan au ales să filmeze videoclipul piesei dedicat fiicei lor pe malul mării, în Constanța, acolo unde artista se simte cel mai acasă. Ea este originară din Constanța și a dezvăluit că pe plaja pe care a filmat acest videoclip emoționant ea a copilărit și s-a jucat când era mică.

În clip, Alexandra Stan și Ștefan Oprea apar împreună, în ținute asortate, simple și curate, gândite să transmită ideea de unitate și echilibru transmit la fel de mult ca versurile.

Faptul că au avut marea ca martor al poveștii lor de dragoste care a crescut și s-a transformat într-o familie de trei acum, face ca acest nou clip pentru piesa „forEva” să fie unul cu adevărat special pentru Ștefan și Alexandra.

Cu burtica de gravidă la vedere, Alexandra pare că a trecut deja de primul trimestru de sarcină și se simtă extrem de fericită și emoționată că urmează să devină mamă.

