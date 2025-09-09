Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit cu cel mai mare regret din ultimii ani. Iată ce spunea în urmă cu doar câteva luni despre nepoții care au refuzat să o mai vadă după moartea tatălui lor!

Adriana Bahmuțeanu este din nou doborâtă de durere la nici un an distanță de la moartea fostului său soț și de la momentul în care copiii ei au refuzat să o mai vadă, după ce și mama ei s-a stins din viață, ieri, 8 septembrie 2025.

La câteva săptămâni după ce a suferit un accident vascular cerebral, Petruța Toma, nu a mai putut rezista și a plecat dintre noi într-o zi de mare sărbătoare, care de acum înainte pentru toți cei din familie va avea o altă însemnătate.

Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit. Femeia nu a mai apucat să își strângă nepoții în brațe

Mama Adrianei Bahmuțeanu a suferit un accident vascular cerebral la sfârșitul lunii iulie, chiar în ziua în care ar fi trebuit să meargă la tribunal în contextul procesului în care cerea să își vadă nepoții. De atunci, starea de sănătate a Petruței Toma s-a deteriorat, având constant nevoie de îngrijire medicală, motiv pentru care nu a mai apucat să se bucure de nepoții ei așa cum își dorea.

Vedeta a menționat că cea mai mare teamă a mamei sale a fost să nu îi mai poată țină în brațe pe Maximus și pe Eduard, fapt care s-a și întâmplat pentru că aceștia nu au mers la spital să o viziteze, chiar dacă Instanța i-a dat câștig de cauza în cele din urmă în privința dreptului de a-și vedea nepoții.

Potrivit deciziei, Petruța Toma avea dreptul să petreacă timp cu aceștia în prima și în a treia duminică din fiecare lună, dar și în anumite sărbători religioase și în vacanța de vară. Instanța a decis, de asemenea, că pot comunica săptămânal și prin apel video sau telefonic, însă Maximus și Eduard au refuzat orice cale de legătură.

Acum, sfâșiată de durere, Adriana Bahmuțeanu trebuie să treacă din nou printr-unele dintre cele mai cumplite momente, pe care le-a transmpus într-un mesaj de-a dreptul copleșitor.

„Mama mea bună și inimoasa s-a dus in lumină, astăzi, la zi mare, la Nașterea Maicii Domnului! Cu inima frântă de supărare și cu neputință că nu poate muta munții din loc, asa cum o făcea de obicei! Mama a suferit în tăcere, a păstrat pentru ea toată durerea sufletului și-a avut mereu o vorbă bună pentru nou! Chiar și în momentele cele mai dureroase tot gasea puterea să mai zâmbească!

Mama e începutul tuturor poveștilor noastre. E prima voce pe care o auzim, primul braț care ne strânge, primul zâmbet care ne luminează viața. Când îți privești mama, îți privești de fapt rădăcinile, temelia, izvorul de iubire din care ai prins viață. Și totuși, câteodată uităm… Uităm să-i spunem un simplu „mulțumesc”, uităm să-i arătăm că prețuim fiecare sacrificiu pe care l-a făcut pentru noi.

Ea a renunțat la nopți de somn, la visurile ei, la liniștea ei, doar pentru ca noi să putem merge înainte. O mamă tace, rabdă și iubește dincolo de cuvinte. Și chiar și atunci când o doare, ea zâmbește pentru tine. Ceea ce oferi mamei tale – respect, răbdare, bunătate sau nepăsare – este ceea ce viața îți va așeza înapoi în drum. Nu uita niciodată că nimeni nu te va iubi mai sincer decât ea. Nimeni nu se va bucura mai mult de reușitele tale și nimeni nu va plânge mai adânc la căderile tale. Și totuși, mama nu cere nimic… doar să fii bine.

De aceea, nu lăsa ziua să treacă fără să-i spui un cuvânt bun. Nu aștepta să o suni „mâine”, pentru că ziua de mâine nu este promisă nimănui. Atinge-i mâna, privește-i ochii și înțelege că acolo se află cea mai curată formă de iubire.

O mamă nu se uită niciodată, dar se poate pierde prea repede. Și atunci rămâi cu golul, cu regretele și cu dorul care nu se mai vindecă. Ai grijă cum te porți cu mama ta, pentru că în ochii ei se află binecuvântarea vieții tale. Când o faci să plângă, lacrimile ei se întorc în pașii tăi. Când o faci să zâmbească, lumina din ochii ei îți va lumina drumul în cele mai grele momente.

Iubește-ți mama azi, acum, cât o mai ai lângă tine. Căci așa cum îți vei cinsti mama, așa te va cinsti și viața.

Drum lin in lumina mama mea bună! Dumnezeu sa te odihnească!” a fost mesajul transmis de Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

Ce spunea mama Adrianei Bahmuțeanu cu doar câteva luni în urmă despre nepoții ei

În urmă cu doar câteva luni, femeia petrecea la ziua de naștere a fiicei sale, însă nu a putut să își stăpânească lacrimile atunci când a venit vorba despre Maximus și Eduard.

„Mă arde pe suflet, mă arde pe inimă. Cât i-am legănat eu pe picioare pe copilașii ăștia și cât au stat cu mâna la inima mea. De ce doamne... Mi-e dor de ei de nu mai pot. Iartă-mă că nu pot să mă abțin (n. r. își șterge lacrimile). Nici nu am voie să plâng. Eu stau și mă gândesc, cum lor nu le arde inima de mama lor. Doamne, Dumnezeule, (...) sunt probleme, dar mama-i mamă. Trebuie să stau și eu lângă ea, măcar moralul să îi ridic.

„Trebuie să fie foarte puternică, dacă ea nu e puternică... cine? Cine o mai ajută? E singură și trebuie să fie puternică. Ea a trecut prin multe, știe ” a spus ea cu durere în suflet.

„Nu-mi vine să cred cum s-au transformat. Stau cu grijă (...) Cine are grija lor, nu știu... Dacă aș știi măcar, clar: << uite mamaie, sunt bine aici >>. Eu nu intru să vin la voi, dar să știu de voi, să vă văd. Am vrut și eu să văd, mi-au întors spatele. Eu i-am crescut de când s-au născut” a mai adăugat aceasta.

