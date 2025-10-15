Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, cu poliția la ușă în miezul nopții. Prin ce calvar trece bruneta: „E o nenorocire”

Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, cu poliția la ușă în miezul nopții. Prin ce calvar trece bruneta: „E o nenorocire”

Adriana Bahmuțeanu trece printr-un adevărat calvar. Bruneta și soțul ei, George Restivan, au cerut ajutorul polițiștilor chiar la miezul nopții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 13:44 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 14:59
Galerie
Adriana Bahmuțeanu trece printr-un adevărat calvar | Capturi Antena 1

Adriana Bahmuțeanu și soțul ei și-au dorit să petreacă ultima noapte împreună în liniște, chiar înainte ca acesta să se întoarcă în Statele Unite ale Americii. Cei doi vor avea parte de o relație la distanță după cununia civilă.

„Nu avem niciun plan, o luăm de la zi la zi. Am și cursurile de actorie, și joburile în imobiliare, ce lucrez eu, deci prezența mea este necesară aici”, a spus George Restivan.

Deși voiau să se bucure de câteva momente în doi, planurile acestora au fost date peste cap de un eveniment neașteptat. Adriana Bahmuțeanu și partenerul său au trecut prin clipe de coșmar, motiv pentru care nu au stat pe gânduri și au chemat autoritățile.

De ce a sunat Adriana Bahmuțeanu la poliție, chiar înainte ca soțul ei să plece în Statele Unite ale Americii

Articolul continuă după reclamă

Bruneta și George Restivan au fost extrem de deranjați de gălăgia făcută la barul pe care și l-a deschis un vecin în fața blocului. Adriana Bahmuțeanu a acționat imediat atunci când zgomotul a devenit prea puternic, sunând la poliție.

Mai mult, aceasta a dezvăluit că nu se oprește aici, ci va depune plângere.

Citește și: Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”

„Vine poliția foarte des. De cele mai multe ori, eu chem poliția. Vecinei mele nici nu îi mai răspuns polițiștii de la Secția 17. (...) Nu sunt suficient de stresată în perioada aceasta, mai trebuie să pună unu mese pe stradă, să cheme un rocker să cânte. Am filmări, nu ai pe unde să treci decât pe banda de biciclete.

Sunt mese pe trotuar. Este o cafenea ilegală. Nu au niciun fel de avize. Au pus și un camion pe locul de parcare pentru poliție, salvare. (...) Pe mine mă deranjează faptul că muzica e foarte tare. În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire. De când a redeschid acest bar, că se potolise, ne stresează teribil! Eu am sunat poliția la 1 noaptea. Cât a stat George în România ne-au terorizat!”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, potrivit spynews.ro.

Adriana Bahmuțeanu se gândește să părăsească România

La scurt timp de la căsătoria cu George Restivan, Adriana Bahmuțeanu ia în considerare posibilitatea de a se muta în Statele Unite ale Americii, acolo unde partenerul său este stabilit de mulți ani.

Mai mult, bruneta susține că i-ar plăcea să lucreze ca psiholog deoarece este o profesie ce o atrage. De asemenea, în acest domeniu se câștigă și bani frumoși peste hotare.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO

Până când va lua această decizie importantă, Adriana Bahmuțeanu a rămas singură. George Restivan a fost nevoit să se întoarcă în Statele Unite ale Americii alături de fiul și mama lui pentru a-și desfășura meseria.

Adriana Bahmuțeanu într-o ținută neagră vorbind la microfon
+7
Mai multe fotografii

În plus, soțul brunetei a început un proiecte de la care nu poate să lipsească. Acesta s-a înscris la cursuri de actorie pe care vrea să le finalizeze cât mai curând.

Mădălina Ghenea, un nou pictorial incendiar: „Fă-mă, Doamne, furtun!” Imaginile care au pus pe jar internetul... Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Anamaria Prodan, schimbare neașteptată de look. Ce și-a făcut impresara la păr și cum arată acum
Anamaria Prodan, schimbare neașteptată de look. Ce și-a făcut impresara la păr și cum arată acum
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă”
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă... Catine.ro
Andreea Georgiana Ciucă reprezintă România la Miss Globe 2025. Cine este tânăra
Andreea Georgiana Ciucă reprezintă România la Miss Globe 2025. Cine este tânăra
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul ăsta”
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie Jurnalul
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică Kudika
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Satul din România cu pământuri bogate, repopulat de orăşeni. Localnicii au plecat cu zeci de ani în urmă
Satul din România cu pământuri bogate, repopulat de orăşeni. Localnicii au plecat cu zeci de ani în urmă Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac Gandul
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind „sublim” și demn de un Oscar
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x