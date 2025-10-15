Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, cu poliția la ușă în miezul nopții. Prin ce calvar trece bruneta: „E o nenorocire”

Adriana Bahmuțeanu trece printr-un adevărat calvar. Bruneta și soțul ei, George Restivan, au cerut ajutorul polițiștilor chiar la miezul nopții.

Adriana Bahmuțeanu și soțul ei și-au dorit să petreacă ultima noapte împreună în liniște, chiar înainte ca acesta să se întoarcă în Statele Unite ale Americii. Cei doi vor avea parte de o relație la distanță după cununia civilă.

„Nu avem niciun plan, o luăm de la zi la zi. Am și cursurile de actorie, și joburile în imobiliare, ce lucrez eu, deci prezența mea este necesară aici”, a spus George Restivan.

Deși voiau să se bucure de câteva momente în doi, planurile acestora au fost date peste cap de un eveniment neașteptat. Adriana Bahmuțeanu și partenerul său au trecut prin clipe de coșmar, motiv pentru care nu au stat pe gânduri și au chemat autoritățile.

De ce a sunat Adriana Bahmuțeanu la poliție, chiar înainte ca soțul ei să plece în Statele Unite ale Americii

Bruneta și George Restivan au fost extrem de deranjați de gălăgia făcută la barul pe care și l-a deschis un vecin în fața blocului. Adriana Bahmuțeanu a acționat imediat atunci când zgomotul a devenit prea puternic, sunând la poliție.

Mai mult, aceasta a dezvăluit că nu se oprește aici, ci va depune plângere.

„Vine poliția foarte des. De cele mai multe ori, eu chem poliția. Vecinei mele nici nu îi mai răspuns polițiștii de la Secția 17. (...) Nu sunt suficient de stresată în perioada aceasta, mai trebuie să pună unu mese pe stradă, să cheme un rocker să cânte. Am filmări, nu ai pe unde să treci decât pe banda de biciclete.

Sunt mese pe trotuar. Este o cafenea ilegală. Nu au niciun fel de avize. Au pus și un camion pe locul de parcare pentru poliție, salvare. (...) Pe mine mă deranjează faptul că muzica e foarte tare. În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire. De când a redeschid acest bar, că se potolise, ne stresează teribil! Eu am sunat poliția la 1 noaptea. Cât a stat George în România ne-au terorizat!”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, potrivit spynews.ro.

Adriana Bahmuțeanu se gândește să părăsească România

La scurt timp de la căsătoria cu George Restivan, Adriana Bahmuțeanu ia în considerare posibilitatea de a se muta în Statele Unite ale Americii, acolo unde partenerul său este stabilit de mulți ani.

Mai mult, bruneta susține că i-ar plăcea să lucreze ca psiholog deoarece este o profesie ce o atrage. De asemenea, în acest domeniu se câștigă și bani frumoși peste hotare.

Până când va lua această decizie importantă, Adriana Bahmuțeanu a rămas singură. George Restivan a fost nevoit să se întoarcă în Statele Unite ale Americii alături de fiul și mama lui pentru a-și desfășura meseria.

În plus, soțul brunetei a început un proiecte de la care nu poate să lipsească. Acesta s-a înscris la cursuri de actorie pe care vrea să le finalizeze cât mai curând.