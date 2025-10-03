Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit pentru a șaptea oară, iar băieții pe care îi are cu Silviu Prigoană nu și-au dorit să îi fie alături. Iată ce a spus vedeta despre situația tensionată dintre ei.

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit pentru a șaptea oară, însă ziua cea mare nu a fost celebrată cu fast așa cum și-ar fi dorit, deoarece mama ei s-a stins din viață în urmă cu aproximativ 4 săptămâni, iar băieții săi nu și-au dorit să îi fie alături atunci când spune „DA” la cununia civilă cu George Restivan.

Deși această zi ar fi trebuit să fie una cu multe zâmbete, bucurie și fericire, vedeta și soțul ei nu au putut să se bucure din plin de momentele speciale, mai ales că lipsa celor mai importante persoane din viața Adrianei au lipsit.

Descoperă cum vede jurnalista faptul că băieții ei refuză să îi fie alături și să vorbească cu ea, chiar și la aproape un an după ce tatăl lor, Silviu Prigoană, a murit.

Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”

Invitată în cadrul emisiunii SpyNews TV de la Antena Stars, moderată de Mara Bănică, Adriana Bahmuțeanu s-a deschis în fața prezentatoarei și a vorbit despre situația complicată din viața ei.

După trei ani de relație cu bărbatul care i-a fost alături într-unele dintre cele mai dificile momente din viața ei, cei doi au decis să se căsătorească civil, îndeplinindu-i astfel una dintre ultimele dorințe pe care le-a avut mama ei înainte să moară.

Deși cei doi s-au bucurat pentru că au reușit în sfârșit să facă acest pas, tristețea din sufletul Adrianei s-a simțit profund, deoarece Eduard și Maximus nu și-au dorit să ia parte la eveniment, chiar dacă aceștia știau cât de mult ar conta pentru ea.

Faptul că vedeta nu a avut-o nici pe mama ei alături, a făcut-o să resimtă totul mult mai puternic, însă în cele din urmă s-a resemnat.

„Îmi pare rău că nu a fost mama lângă mine, îmi pare rău că nu au fost copiii. Nu au venit și îi înțeleg că probabil se feresc. Au fost foarte multe televiziuni, colegi din presă, ei nu vor. Sunt la vârsta la care nu vor să fie filmați, fotografiați. Sunt convinsă că vom vorbi cu ei cât de curând”, a spus aceasta.

Cei doi nu au putut să petreacă faptul că s-au căsătorit cu adevărat, mai ales că țin doliu pentru Petruța Toma, însă speră că pe viitor vor putea să se bucure la o petrecere de nuntă alături de fii ei și a lui Prigoană fără să mai existe această tensiune din prezent.

„Petrecerea de nunta va fi reprogramata pentru anul viitor și o sa o facem de pomina, asta va promit de pe acum!”, a mai adăugat Adriana Bahmuțeanu.

