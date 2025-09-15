Antena Căutare
Mesajul Monicăi Gabor pentru Cătălin Botezatu, după ce fiica ei, Irina Columbeanu, a debutat în lumea modelingului

Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a debutat pe podium la Festivalul Transilvania Fashion.

Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 15:19 | Actualizat Luni, 15 September 2025, 15:46
Se pare că Irina Columbeanu își dorește să meargă pe urmele mamei ei, după apariția ei surprinzătoare și elegantă la Festivalul Transilvania Fashion de la Cluj-Napoca. | Hepta & Instagram

Frumoasa Irina Columbeanu, care a moștenit eleganța și grația mamei ei, a pășit încrezătoare pe podium pe esplanada Centrului de Cultură Urbană din Parcul Central din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost organizat de Cătălin Botezatu.

După apariția ei de excepție, Monica Gabor a transmis un mesaj clar, având să îi transmită ceva și designerului Cătălin Botezatu.

Irina Columbeanu a debutat ca model

Se pare că frumoasa Monica Gabor, fost model de profesie, a avut o reacție neașteptată după ce fiica ei a debutat ca model pe podium. Tânăra a pășit pe podium purtând o creație semnată de Nedelcovici Cristiana-Coca, ținuta făcând parte din colecția „Petale în Timp”.

Monica Gabor a ținut să îi transmită mulțumirile ei și să își arate recunoștința pentru sprijinul pe care i l-a oferit fiicei sale, Irina. Chiar și pentru ea, ca părinte, momentul de debut al Irinei ca model a fost unul emoționant.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten @catalinbotezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival.

A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a scris Monica Gabor în mediul online, în dreptul unei imagini cu Cătălin Botezatu.

Se pare că Irina Columbeanu își dorește să meargă pe urmele mamei ei, după apariția ei surprinzătoare și elegantă la Festivalul Transilvania Fashion de la Cluj-Napoca.

Recent, Irina Columbeanu a dezvăluit care e motivul pentru care mama ei, Monica Gabor, nu a mai venit de câțiva ani în România.

De când s-a mutat în America, în urmă cu mai mulți ani, pe când fiica ei, Irina Columbeanu era încă mică, Monica Gabor a devenit foarte discretă în legătură cu viața ei personală, având apariții din ce în ce mai rare în mediul online.

Vedeta preferă să se bucure de tot ce îi oferă viața, înconjurându-se de persoane dragi, fără a atrage atenția presei și a curioșilor. Monica Gabor postează foarte rar imagini cu ea pe rețelele de socializare și s-a zvonit că ar fi devenit mamă de băiat în mare secret.

„Vorbesc des cu Irina. E foarte bine și ea, în Statele Unite ale Americii, în Malibu. Da, acum este soră mai mare, mă bucur foarte mult pentru ea. Și pentru Monica, normal, meritau să facă un copil. Un copil este o bucurie în viață”, a dezvăluit Irinel Columbeanu în urmă cu aproximativ 7 luni, potrivit Viva.

