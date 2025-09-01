Prima imagine cu Monica Gabor după ce a născut în secret al doilea copil. Cum arată acum tânăra în vârstă de 37 ani

Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu, a postat de curând noi imagini cu ea, după ce s-a zvonit că a născut în mare secret al doilea copil.

Tânără în vârstă de 37 ani a devenit de curând mamă pentru a doua oară, dar mulți sunt surprinși să afle asta, de vreme ce pe perioada sarcinii fostul model nu a dorit să publice imagini cu ea.

Cum arată acum Monica Gabor, după ce a născut pentru a doua oară

De când s-a mutat în America, în urmă cu mai mulți ani, pe când fiica ei, Irina Columbeanu era încă mică, Monica Gabor a devenit foarte discretă în legătură cu viața ei personală, având apariții din ce în ce mai rare în mediul online.

Vedeta preferă să se bucure de tot ce îi oferă viața, înconjurându-se de persoane dragi, fără a atrage atenția presei și a curioșilor. Monica Gabor postează foarte rar imagini cu ea pe rețelele de socializare.

Recent, ea a postat pe Insta Story mai multe imagini cu ea și este clar că fosta soție a lui Irinel Colmbeanu arată în continuare ca la 20 de ani, având o siluetă de invidiat.

În prezent, Monica Gabor locuiește în continuare în America alături de partenerul ei, Mr. Pink, alegând să își construiască acolo o viață departe de lumina reflectoarelor. În ultimul timp, fostul model a evitat să mai călătorească în România și este foarte discretă când vine vorba de viața ei privată și familia pe care și-a construit-o peste ocean.

Recent, fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina, a venit în țară pentru a-și vizita tatăl. Cei doi au petrecut împreună mai multe zile și au avut timp să povestească ce mai e nou în viețile lor.

„Vorbesc des cu Irina. E foarte bine și ea, în Statele Unite ale Americii, în Malibu. Da, acum este soră mai mare, mă bucur foarte mult pentru ea. Și pentru Monica, normal, meritau să facă un copil. Un copil este o bucurie în viață”, a dezvăluit Irinel Columbeanu în urmă cu aproximativ 7 luni, potrivit Viva.

Monica Gabor nu a confirmat însă nimic și continuă să păstreze secretul, fără a dori să expună mai multe detalii din viața ei personală.

În urmă cu aproximativ 7 luni, apăruseră aceste zvonuri potrivit cărora Irinuca ar fi acum soră mai mare și că Monica Gabor a devenit mama unui băiețel. Imaginile postate recent pe contul ei de Instagram arată că fostul model e într-o formă fizică de invidiat.

Monica Gabor s-a fotografiat într-o mașină, zâmbind la cameră și purtând o rochie scurtă, care a atras imediat atenția fanilor.

