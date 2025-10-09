Mesajul plin de durere transmis de Anna Leu la 3 luni de la moartea sportivului. "Te-am simțit în fiecare clipă"

La trei luni de la moartea celebrului sportiv, soția lui are inima frântă. Anna Leu a postat pe rețelele de socializare un mesaj sfâșietor.

Pe 1 iulie 2025 lumea sportului pierdea unul dintre cei mai importanți sportivi. Cu lacrimi în ochi și durere profundă, Anna Leu își lua adio de la soțul ei, Mihai Leu, după 30 de ani minunați petrecuți împreună.

Mesajul plin de durere transmis de Anna Leu la 3 luni de la moartea soțului ei

Mihai Leu s-a stins din viață pe 1 iulie 2025, la vârsta de 56 ani, după ce cancerul de colon a recidivat.

Primul campion mondial al României la box profesionist și campion național la raliuri s-a luptat timp de 10 ani cu diagnosticul crunt.

Acum, la 3 luni de când campionul s-a stins din viață, văduva lui postează adesea pe rețelele de socializare mesaje de dor, pline de durere.

Recent, după o competiție a Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) de la Brașov, Anna Leu a transmis că i-a simțit prezența soțului ei.

Anna și Mihai Leu au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste timp de 30 ani, sprijinindu-se reciproc la bine și la greu. Soția lui a fost cea care i-a oferit mereu suport și i-a dat putere și speranță să meargă mai departe, în ciuda bolii grele care îl afecta pe sportiv.

Împreună au crezut tot timpul că vor reuși să înfrângă boala cea grea, dar diagnosticul crunt l-a înfrânt pe Mihai Leu. Anna Leu a rămas cu un gol imens în suflet și un dor care nu se stinge.

În urmă cu câteva zile a avut loc ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă (CNVC), Trofeul Poiana Brașov, în care au fost numiți campionii acestui sezon.

Organizată de AMC Racing (clubul fondat de Mihai Leu și condus acum de soția sa, Anna Leu), sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, etapa 8 din CNVC s-a desfășurat sâmbătă (4 octombrie) și duminică (5 octombrie) pe Drumul Poienii, rută care leagă Brașovul de Poiana Brașov.

Văduva lui Mihai Leu a fost prezentă la evenimentul sportiv acolo unde s-a simțit mai aproape de cel alături de care a împărțit o poveste incredibilă e iubire.

„La Brașov te-am simțit în fiecare clipă… în emoția oamenilor, în zâmbetele lor, în liniștea dintre manșe. Ai lipsit… dar ai fost. Totul a vorbit despre tine — despre omul, campionul și sufletul care continuă să inspire. A fost pentru tine, cu dor și cu toată iubirea din lume„, a scris Anna Leu într-o postare pe Facebook.

Soția fostului pugilist îl plânge în continuare pe marele sportiv și îi duce dorul, încercând acum să se obișnuiască cu viața fără el.

