Fiul și soția regretatului Mihai Leu au făcut primele declarații după accidentul produs de Marco la Super Rally Timișoara. Iată care au fost primele lor reacții.

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a oferit primele declarații după ce a fost implicat într-un accident grav în raliul de la Timișoara, care a fost organizat în memoria tatălui său.

El a explicat ce s-a întâmplat la fața locului și a dezvăluit și care este starea de sănătate a copilotului său, după ce acesta a fost transportat la spital de urgență în urma impactului cu parapetele.

Și Ana Leu, soția fostului mare campion, a vorbit despre evenimentul nefericit, transmițând informații valoroase cu privire la competiția de la Timișoara.

Marco și Ana Leu, primele reacții după accidentul grav de la raliul organizat în memoria regretatului campion, Mihai Leu

După incidentul din manșele de recunoașteri, Marco Leu și mama sa au oferit un interviu rapid prin care să transmită cele mai importante informații ale momentului din lumea sportului românesc.

Cei doi au subliniat că măsurile de siguranță care au fost luate pentru raliul de astăzi a contat enorm de mult, la scurt timp după impact, cursele fiind reluate.

“(n.r: Marco, cum s-a întâmplat?) Am venit, am încercat să frânez şi am întâmpinat dificultăţi la oprire. Am schimbat inferioară până la întâia şi nu am reuşit să ne oprim. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică, vedem ce spun mecanicii când o să înceapă să desfacă maşina.

(n.r: A fost destul de scurt ca impact. Am văzut că ai lovit un parapet, totul e în regulă) Da, chiar şi la recunoaştere, asta vorbeam, era un viraj dificil. Practic maşina nu reuşea să se încadreze acolo şi, cu atât mai mult, nu aveam ce să forţăm.

Dacă era pe un viraj aveam ce să îmi reproşez, dar aşa nu cred că am nimic să îmi reproşez acolo.

(n.r: Tu eşti bine, copilotul, în spirit preventiv, a ales să meargă să facă câteva investigaţii suplimentare. Măsurile de siguranţă au dat roade) Măsurile de siguranţă mă bucur că au fost foarte bune. Am discutat împreună cu el (n.r: cu copilotul lui) şi am stabilit că cel mai bine este să meargă pentru nişte investigaţii suplimentare la spital.

(n.r: Dar este bine?) Cum ai spus şi tu, măsurile de siguranţă şi-au făcut treaba. Asta mă bucură. Îmi pare rău că am testat-o eu, din păcate” a declarat acesta prin intermediul unui videoclip postat pe pagina de Facebook a Campionatului Național de Super Rally.

“(n.r: Aţi avut emoţii?) Am avut emoţii, dar sunt nişte emoţii cu care sunt obişnuită. Ce s-a întâmplat face parte din lumea auto. Noi am luat foarte multe măsuri de securitate. Am adus foarte multe betoane, pentru siguranţa publicului, pentru siguranţa tuturor. La momentul actual e totul în regulă şi cursa a luat startul din nou, mergem mai departe”, a mărturisit și mama lui Marco Leu şi văduva campionului Mihai Leu.

Iată și momentul video:

