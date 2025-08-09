Antena Căutare
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria regretatului campion. S-a întocmit dosar penal

Marco Leu era la volanul mașinii tatălui său în momentul producerii accidentului. Care este starea fiului regretatului campion | VIDEO

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 09 August 2025, 12:36 | Actualizat Sambata, 09 August 2025, 13:13
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria regretatului campion | Captură Facebook/ Instagram/ Hepta

Fiul regretarului Mihai Leu, Marco, a fost implicat astăzi într-un accident grav chiar în mașina tatălui său la Super Rally Timișoara.

Potrivit primelor informații, tânărul, care se afla la volanul mașinii de concurs, nu a fost rănit grav, însă Audi-ul R8 GT3 a suferit avarii destul de serioase, iar copilotul a avut nevoie de îngrijiri din partea medicilor.

Citește și: Ce omagiu emoționant pregătește fiul lui Mihai Leu pentru regretatul campion. Marco Leu îi calcă pe urme tatălui său

Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria fostului campion. A fost întocmit un dosar penal

Super Rally este un eveniment unic în peisajul automobilismului românesc, creat de legendarul Mihai Leu, care atrage atenția tuturor celor pasionați de sportul extrem.

Potrivit news.ro, ediția din acest an, Trofeul Profi Timișoara, este dedicată în memoria fondatorului, competiția aducând împreună 26 de piloți de top din toată țara. Traseul spectaculos începe din Piața Iancu Huniade și parcul service amplasat în parcarea Modex din centrul Timișoarei.

Astăzi, 9 august, totul a debutat cu o serie de antrenamente și recunoașteri, iar începând cu ora 14:00 sunt programate manșele oficiale de concurs în urma cărora vor fi stabiliți câștigătorii. De asemenea, festivitatea de premiere este așteptată să înceapă la ora 16:00 în cadrul Parcului Service.

Evenimentul urma să fie deschis de Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, care ar fi trebuit să piloteze spectaculosul Audi R8 GT3 cu care tatăl său a concurat în ultimii doi ani.

Pe lista de start se află piloţi din toate ramurile motorsportului: raliu, viteză în coastă, drift şi circuit. Printre cei mai titraţi se numără Vali Porcişteanu, campion naţional absolut de raliuri, alături dealte nume consacrate şi tineri talentaţi.

Citește și: Mihai Leu a fost condus pe ultimul drum. Ce mesaj emoționant a lăsat campionul

Vestea că fiul fostului mare campion a fost implicat într-un accident în această dimineață, în sesiunea de calificări, a picat ca un trăsnet, mai ales că nu a trecut foarte mult timp de când tată său s-a stins din viață.

Potrivit Observator News, maşina în care se afla Marco Leu alături de copilotul său a lovit un obstacol de pe marginea drumului şi a fost grav avariată. În urma producerii accidentului, copilotul a fost transportat de urgență la spital, iar fiul marelui campion s-a ales cu răni ușoare care nu i-au pus viața în pericol.

Iată și primele imagini de la fața locului:

Citește și: Leonard Doroftei, despre legătura specială pe care a avut-o cu Mihai Leu. Ce își amintește cu tristețe fostul campion mondial WBA

Conform Ipj TImiș, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culp.

Marco Leu, Mihai Leu și mașina de raliuri distrusă în accident
„În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul” se arată în comunicatul oficial, potrivit News.ro.

Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său!
