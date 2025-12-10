Anca Dinicu a împlinit 36 de ani! Ce urare cu totul specială i-a făcut Mihai Bendeac și ce detaliu mai puțin știut s-a aflat acum

Antena Căutare
Anca Dinicu a primit un mesaj special de la Mihai Bendeac cu ocazia zilei sale de naștere. Un detaliu neștiut a ieșit la iveală abia acum, iar fanii au rămas surprinși de întâmplarea pe care a trăit-o artista când era doar un copil.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 13:43 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 14:57
Anca Dinicu, una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe de la noi din țară, și-a serbat ziua de naștere, iar urările de la mulți ani și cadourile pe care le-a primit au făcut-o să se simtă extrem de iubită.

Anca Dinicu a împlinit 36 de ani! Ce urare specială i-a făcut colegul ei de breaslă, Mihai Bendeac

Anca Dinicu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții ei, mai ales că, în urmă cu puțin timp, aceasta a serbat și ziua de naștere a fiului său, Radu, care a împlinit vârsta de un an.

Actrița este o mamă împlinită din toate punctele de vedere, iar pe plan profesional, toate lucrurile merg exact așa cum își dorește. Și la capitolul prietenie este la fel de norocoasă, deoarece cei mai importanți oameni din viața ei i-au fost alături și au sărbătorit-o cu ocazia împlinirii vârstei de 36 de ani exact așa cum se cuvine.

Dacă din partea lui Mihai Bendeac nu s-a aflat încă ce a primit, internauții au putut observa totuși mesajul emoționant pe care colegul ei i l-a transmis, exact așa cum o face în fiecare an.

El i-a urat la mulți ani și a transmis totul prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde a strâns peste 27.000 de aprecieri și peste 100 de comentarii.

„Pe când avea doar câțiva anișori, Anca Dinicu s-a dus la Mădălina Manole după un concert și i-a spus că o admiră. În vremea aceea, Mădălina era un superstar asaltat permanent de zeci de mii de tineri si copii. Dar a făcut un gest bizar. I-a propus Ancăi să meargă împreună la o prăjitură. Doar ele două. Și așa s-a întâmplat. De ce dintre milioanele de fani din acele vremuri, Mădălina a ales să scoată la cofetărie fix pe Anca Dinicu?

Pentru că unii oameni se nasc altfel. Cu ceva magnetic. Cu aură. Așa este Anca Dinicu. Pur și simplu aduce lumină oriunde. La mulți ani, Anco! Că te iubesc știai. Dar să te dau în gât că ești Illuminati nu te așteptai. PS - Îndemn urmăritoarele mele de sex feminin să observe în aceste fotografii ce înseamnă o femeie care nu s-a oprit la frumusețe, rezultat al geneticii aleatorii.

Este plină viața dar și Instagramul de „bunăciuni”. Dar…. PS - Slava Domnului că e și genială ca artist și îmi fac treaba bine cu ea ca regizor și partener. Că, altfel, mai scriam eu (...) mesajul ăsta.” a scris acesta, publicând 3 fotografii cu Anca pe pagina lui de Instagram.

Ce cadou deosebit a primit Anca Dinicu din partea lui JO

Anca Dinicu și JO sunt foarte bune prietene, iar relația lor este una cât se poate de specială, dat fiind că petrec timp de calitate împreună ori de câte ori au ocazia.

Potrivit Spynews, într-un interviu oferit pentru emisiunea Xtra Night Show, moderată de Andrei Ștefănescu și Andreea Frățilă, artista a dezvăluit că i-a făcut cadou Ancăi o vacanță de câteva zile la munte, unde să se poată bucura de câteva zile de relaxare.

Acest tip de cadou nu este unul obișnuit, iar Anca Dinicu se poate mândri oricând cu o prietenă care știe mereu ceea ce i se potrivește și ceea ce i-ar aduce zâmbetul pe buze cu adevărat.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
