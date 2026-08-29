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Mihai Neșu rupe tăcerea despre divorțul de soția lui, după ce s-a spus că l-a părăsit când a ajuns în scaun cu rotile

Mihai Neșu a vorbit despre divorțul de soție, care s-a produs la scurt timp după accidentul care l-a lăsat paralizat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 29 August 2026, 08:01 | Actualizat Sambata, 29 August 2026, 08:43
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Mihai Neșu a rupt tăcerea despre divorțul de soția sa, după ce s-a spus că l-a părăsit când a ajuns în scaun cu rotile | Captură Facebook
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În anul 2011, Mihai Neșu și-a încheiat prematur activitatea fotbalistică, atunci când a suferit o accidentare gravă în timpul unui antrenament, care a dus la o paralizie de la gât în jos. La scurt timp după această dramă din viața lui, fostul fotbalist a mai primit o lovitură: destrămarea căsniciei.

Atunci, s-ar fi presupus că Maria l-a părăsit pe Mihai Neșu din cauza stării sale de sănătate, însă fostul fotbalist spune, acum, că el a fost cel care a decis să pună punct relației.

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Mihai Neșu, adevărul despre divorțul de soția sa: „Vreau să știe lumea”

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Mihai Neșu, în vârstă de 43 de ani, a fost căsătorit cu Maria din anul 2006 până în anul 2012. La nouă luni după tragicul accident care l-a lăsat paralizat, fostul fotbalist și-a făcut apariția la un eveniment fără soția sa. În scurt timp au început să apară speculații. Ulterior, s-a confirmat că cei doi erau deja despărțiți, iar ea și-a refăcut viața alături de un om de afaceri din Oradea, potrivit as.ro.

De curând, Mihai Neșu a decis să rupă tăcerea și să spună cum au stat lucrurile, de fapt.

„De fapt, realitatea este că eu am hotărât să divorțez de ea pe caz de boală. A fost decizia mea. Oamenii au blamat-o foarte mult, pentru că oamenii nu pot înțelege (…) Mi-am dat seama că a fost un șoc foarte mare și pentru ea (…)

Ei nu i-a plăcut niciodată să apară la televizor și majoritatea lucrurilor au fost exagerate. A fost alături de mine și la spital. Vreau să știe lumea că nu s-a întâmplat așa cum s-a scris”, a declarat Mihai Neșu, în emisiunea Star Matinal de la Antena Stars, citat de sursa menționată mai sus.

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Cum s-a schimbat viața lui Mihai Neșu după accident

Timpul a trecut, iar Mihai Neșu a reușit să își regăsească echilibrul și sensul existenței, în special după ce a ales calea credinței. Deși primii ani de după accident au fost extrem de grei, fostul fotbalist spune că Dumnezeu l-a ajutat să depășească momentele de cumpănă.

Mihai Neșu s-a adaptat la noua realitate și a început să se dedice ajutorării celor aflați în suferință, deschizând, cu ajutorul donațiilor, un complex caritabil la Oradea.

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„Dumnezeu m-a ajutat. Mi-a oferit această viață, după ce în primii ani mă vedeam inutil. Și acum ne minunăm de ce am realizat. După ce m-am accidentat, am zis că nu mai am niciun vis și niciun gând. Voiam doar putere să-mi duc viața mai departe.

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Dar L-am lăsat pe Dumnezeu. Sfinții Părinți zic că dacă te lași în voia lui Dumnezeu, duci o viață minunată. El vede mai bine ce ai nevoie în viață. Doar că noi avem anumite dorințe... Iar după ce ni le îndeplinim, vedem că nu erau ceea ce ne doream. Și eu am pățit de multe ori lucrul acesta. Dar m-am lăsat în voia lui Dumnezeu. Iar acum mi-a dat un scop”, a spus Mihai Neșu, potrivit Revista Viva.

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