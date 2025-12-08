Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Minodora a fost aspru criticată de fani după ce vedeta și-a împodobit bradul și a arătat imagini. Ce s-a văzut în poze

Minodora a fost aspru criticată de fani după ce vedeta și-a împodobit bradul și a arătat imagini. Ce s-a văzut în poze

Minodora a fost aspru criticată de fani după ce vedeta și-a împodobit bradul și a arătat imagini. Nu puțini au reacționat când au văzut-o.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 11:48 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 01:27
Galerie
Descoperă cum arată bradul de Crăciun ce i-a adus Minodorei multe critic | Antena 1/capturi antena 1

Nu mai este o noutate faptul că Minodora este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Totuși, recent, vedeta a reușit să își înfurie o mare parte din fani după ce și-a împodobit bradul. Mândră de rezultat, aceasta a pozat totul și a publicat imaginile pe pagina sa personală de Facebook, însă s-a ales cu un val uriaș de critici. Descoperă în rândurile de mai jos ce anume i-a enervat pe urmăritorii cântăreței.

Minodora a fost aspru criticată de fani după ce vedeta și-a împodobit bradul și a arătat imagini. Ce s-a văzut în poze

Minodora Muntean este o cunoscută cântăreață și textieră din România, în vârstă de 47 de ani. Este o artistă extrem de apreciată, ce are în prezent peste 50 de mii de urmăritori pe Instagram. Este extrem de activă în mediul online și publică în mod frecvent fotografii și filmări cu ea.

Totuși, deși în general primește numeroase aprecieri și comentarii pozitive, una dintre pozele recente i-a adus numeroase critici și comentarii negative. Se pare că totul ar avea legătură cu bradul de Crăciun și cu decorațiunile vedete.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Minodora nu mai doarme în același pat cu soțul ei. Artista a dezvăluit motivul: „Dacă e foarte obosit, categoric...”

Mare iubitoare a sărbătorilor de iarnă, Minodora și-a decorat casa cu numeroase lumini, jucării și diferite obiecte multicolore, în așteptarea Crăciunului.

„Buna dimi!🧸Primele jucarii , cumparate in sezonul acesta😂… sa vedem ce o sa mai cumpar pentru Craciun…🙈 desi am multeee , in fiecare an apar noutati in domeniul decoratiunilor de iarna!! Nu ma pot abtine cand le vad cat sunt de frumoasee…🥰 Boala grea!🤣 #sunt #binecuvantata🙏”, a scris vedeta în urmă cu ceva timp despre pasiunea.

„Mândră de rezultat și obișnuită să arate și fanilor „secrete” din viața ei, Minodora și-a pozat bradul împodobit încă din luna noiembrie. Totuși, aspectul neobișnuit al pomului, foarte subțire și înalt, i-a adus numeroase critici. Astept parerea voastra dragii mei!&#128522; In varful bradului sa las caciulita sau steaua? Cu caciulita , va fi un brad elegant-haios iar ,cu steaua doar elegant!&#129335;&#127995;‍♀️ Seara frumoasa!&#128522; #sunt #binecuvantata&#128591;”, a comentat vedeta în dreptul imaginilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Unii au criticat faptul că a pus căciulă de moș în loc de stea, alții nu au apreciat deloc forma bradului sau modul în care a fost decorat, dar și ideea de a împodobi bradul la finalul lunii noiembrie.

„Trebuia sa l faci de asta vara &#128514;”, „Facut cam tarziu, normal in octombrie trebuia...!”, „Este prea repede Minodora sâ faci bradul in noiembrie!”, „Ferească Dumnezeu! Arată groaznic…. Este&#129314; ”, „Nu are nici un farmec”, „E un brad colțos!!!”, „Pai la valoarea ta cu așa brad...pe bune??schimbal și ia ți unul pe măsură ta”, „A slăbit pomul&#127876;&#128516; ”, „Eu aș arunca bradul! Aș lua unul mai gras și des. &#129315; Nu pare nici elegant, nici haios, doar un biet brad.&#129315;”, iată doar o parte din criticile primite din partea fanilor săi pe Facebook.

colaj foto cu minodora

Totuși, artista nu s-a lăsat afectată, dovedind faptul că ei îi place bradul ales.

Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său... Ramona Olaru a împărțit internetul în două tabere rivale cu bradul ei. Ce i-a scos din minți pe internauți...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Observatornews.ro Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Antena 3 Noi schimbări în taxele pe care le plătesc şoferii. În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare Noi schimbări în taxele pe care le plătesc şoferii. În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare
SpyNews Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak
Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot.
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori" Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x