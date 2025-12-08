Minodora a fost aspru criticată de fani după ce vedeta și-a împodobit bradul și a arătat imagini. Nu puțini au reacționat când au văzut-o.

Nu mai este o noutate faptul că Minodora este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Totuși, recent, vedeta a reușit să își înfurie o mare parte din fani după ce și-a împodobit bradul. Mândră de rezultat, aceasta a pozat totul și a publicat imaginile pe pagina sa personală de Facebook, însă s-a ales cu un val uriaș de critici. Descoperă în rândurile de mai jos ce anume i-a enervat pe urmăritorii cântăreței.

Minodora a fost aspru criticată de fani după ce vedeta și-a împodobit bradul și a arătat imagini. Ce s-a văzut în poze

Minodora Muntean este o cunoscută cântăreață și textieră din România, în vârstă de 47 de ani. Este o artistă extrem de apreciată, ce are în prezent peste 50 de mii de urmăritori pe Instagram. Este extrem de activă în mediul online și publică în mod frecvent fotografii și filmări cu ea.

Totuși, deși în general primește numeroase aprecieri și comentarii pozitive, una dintre pozele recente i-a adus numeroase critici și comentarii negative. Se pare că totul ar avea legătură cu bradul de Crăciun și cu decorațiunile vedete.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Minodora nu mai doarme în același pat cu soțul ei. Artista a dezvăluit motivul: „Dacă e foarte obosit, categoric...”

Mare iubitoare a sărbătorilor de iarnă, Minodora și-a decorat casa cu numeroase lumini, jucării și diferite obiecte multicolore, în așteptarea Crăciunului.

„Buna dimi!🧸Primele jucarii , cumparate in sezonul acesta😂… sa vedem ce o sa mai cumpar pentru Craciun…🙈 desi am multeee , in fiecare an apar noutati in domeniul decoratiunilor de iarna!! Nu ma pot abtine cand le vad cat sunt de frumoasee…🥰 Boala grea!🤣 #sunt #binecuvantata🙏”, a scris vedeta în urmă cu ceva timp despre pasiunea.

„Mândră de rezultat și obișnuită să arate și fanilor „secrete” din viața ei, Minodora și-a pozat bradul împodobit încă din luna noiembrie. Totuși, aspectul neobișnuit al pomului, foarte subțire și înalt, i-a adus numeroase critici. Astept parerea voastra dragii mei! In varful bradului sa las caciulita sau steaua? Cu caciulita , va fi un brad elegant-haios iar ,cu steaua doar elegant! Seara frumoasa! #sunt #binecuvantata ”, a comentat vedeta în dreptul imaginilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Unii au criticat faptul că a pus căciulă de moș în loc de stea, alții nu au apreciat deloc forma bradului sau modul în care a fost decorat, dar și ideea de a împodobi bradul la finalul lunii noiembrie.

„Trebuia sa l faci de asta vara ”, „Facut cam tarziu, normal in octombrie trebuia...!”, „Este prea repede Minodora sâ faci bradul in noiembrie!”, „Ferească Dumnezeu! Arată groaznic…. Este ”, „Nu are nici un farmec”, „E un brad colțos!!!”, „Pai la valoarea ta cu așa brad...pe bune??schimbal și ia ți unul pe măsură ta”, „A slăbit pomul ”, „Eu aș arunca bradul! Aș lua unul mai gras și des. Nu pare nici elegant, nici haios, doar un biet brad. ”, iată doar o parte din criticile primite din partea fanilor săi pe Facebook.

Totuși, artista nu s-a lăsat afectată, dovedind faptul că ei îi place bradul ales.