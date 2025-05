Mirabela Grădinaru a vorbit, într-un interviu realizat înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, despre locuința în care stă cu Nicușor Dan și cei doi copii ai lor.

În ultimele săptămâni, în spațiul public a reapărut un interviu, realizat în 2020, cu locuința lor. Este acelați apartament în care Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru locuiesc și acum cu chirie, alături de micuții lor.

Mulți internauți au discutat despre aspectul locuinței lor și nu puține au fost vocile care au acuzat dezordine, făcând referire la pereții desenați de copii, biblotecile pline de cărți, cutiile de depozitare sau bucătăria în care Mirabela Grădinaru tocmai pregătise mâncarea celor mici, când jurnaliștii le-au trecut pragul.

Cum răspunde Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, acuzațiilor că în locuința lor ar fi dezordine

În interviul pentru publicația Totul pentru mame, Mirabela Grădinaru a comentat etichetele care i s-au pus după ce imaginile din locuința lor au fost repostate și s-au viralizat.

”(...) În Moldova, de unde sunt eu, etichetele se pun destul de ușor. Și, oricât de mult am lucrat cu mine și mi-am zis că nu contează ce etichete îți pun cei din jur, uneori apar niște triggere dintr-astea: „Aha, deci nu ești gospodină! Nu e totul la linie! S-au văzut urme de mânuțe pe geam”. Dar, datorită lui Nicușor, care este echilibrul casei, mă mai relaxez și eu. Îmi spune „Ce contează, Mirabela? Contează că avem doi copii sănătoși și că suntem împreună. Asta contează! Nu etichetele pe care ți le pun cei din jur!”. Și pe urmă, o îmbrățișare strânsă din partea celui care contează cu adevărat, elimină orice stres, orice…

Revenind, nu, consilierii n-au depășit granița. Am vorbit ce am dorit, când am dorit. Au încercat, într-adevăr, să vină cu niște costume care nu mă defineau. Nu sunt genul de persoană care să poarte astfel de elemente vestimentare și nu au insistat. Au mai vrut odată să mă machieze și am zis că îmi pare foarte rău, dar eu nu mă machiez. Adică ăsta este stilul meu, dacă nu vă place, eu nu pot să fiu altcineva decât ceea ce sunt. „Dacă voi îmi puneți niște fond de ten pe față și ruj, dacă nu fac asta zilnic, eu nu mai pot să fiu autentică. Puteți să vă lipsiți… eu nu vreau să fiu persoană publică, mergeți doar cu Nicușor, căci el și-a ales acest drum!” (râde).

Însă nici Nicușor nu a făcut mari concesii. În afară faptul că s-a tuns, și-a pus o cămașă și o cravată, nu au fost alte elemente cu care să încerce să îl schimbe. Asta încercăm să le transmitem și copiilor- că important este să fii tu însuți. Nu are rost să pui o mască doar ca să fii plăcut. Căci unii te vor plăcea, alții nu. Tot timpul va fi așa. Ești tu cu tine și, cu siguranță, vei străluci… ca tine.”, a declarat Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, președintele ales al României pentru Totul pentru mame.

