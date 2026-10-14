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Mircea Badea a găsit ministrul ideal al Finanțelor! Pe cine propune pentru indexarea pensiilor. Indiciu: face furori pe TikTok

Mircea Badea a făcut o propunere neașteptată, în contextul discuțiilor despre indexarea pensiilor. Ce influenceriță ar pune ministru al Finanțelor.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 22:44 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 22:46
Mircea Badea a găsit ministrul ideal al Finanțelor! Pe cine propune pentru indexarea pensiilor. Indiciu: face furori pe TikTok | Instagram
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Mircea Badea a venit cu o propunere cel puțin neobișnuită, în contextul discuțiilor despre indexarea pensiilor și problemele economice cu care se confruntă România.

Realizatorul TV a indicat o persoană pe care o consideră, în glumă, potrivită pentru funcția de ministru al Finanțelor. Alegerea este una neașteptată, mai ales că numele propus se bucură de notorietate în mediul online, în special pe TikTok.

Mircea Badea, propunere neașteptată pentru funcția de ministru al Finanțelor

Cunoscut pentru comentariile sale ironice și pentru modul în care abordează subiectele de actualitate, Mircea Badea a stârnit amuzamentul internauților printr-o postare recentă.

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Acesta a distribuit în secțiunea de story un Reel în care apare o influenceriță, însoțit de un comentariu legat de situația economică a țării.

„Cred că dânsa, ca ministru al Finanțelor, ar rezolva indexarea pensiilor”, a glumit realizatorul TV în mediul online.

Alegerea sa este una surprinzătoare, având în vedere că diva este cunoscută în special pentru activitatea sa pe rețelele sociale, unde publică videoclipuri despre viața personală, stilul de viață și aparițiile sale.

Influencerița a reușit să atragă atenția unui public numeros, iar numele său este frecvent întâlnit în discuțiile din mediul online.

De ce a ales-o Mircea Badea influencerița de pe Tiktok

Comentariul lui Mircea Badea face trimitere, într-o notă ironică, la una dintre temele sensibile pentru români: veniturile pensionarilor și posibilitatea majorării acestora prin indexare. Mircea nu și-a ascuns ironia la adresa Andreei Bostănică.

Subiectul pensiilor rămâne unul de interes public, mai ales în contextul presiunilor economice și al preocupărilor legate de puterea de cumpărare.

Realizatorul TV a ales să abordeze tema într-o manieră sarcastică, propunând o figură cunoscută din mediul online pentru o funcție cu responsabilități importante în administrarea finanțelor publice.

Postarea sa a generat reacții și din partea comunității online, având în vedere notorietatea ambelor persoane și interesul publicului pentru subiectele economice.

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