Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini emoționante de la ceremonia de înmormântare

Antena Căutare
Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Mii de oameni i-au adus un ultim omagiu, iar ceremonia de înmormântare a avut loc în prezența familiei și a marilor nume din fotbal.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 11:21 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 11:23
Galerie
Mircea Lucescu este condus astăzi pe ultimul drum, într-o ceremonie marcată de emoție profundă. Fotografii au surprins imagini impresionante de la funeralii, unde mii de oameni au venit să-și ia rămas-bun de la legenda fotbalului românesc.

Timp de două zile, publicul a avut ocazia să-i aducă un ultim omagiu pe Arena Națională, acolo unde sicriul a fost depus. Mii de persoane, de la simpli suporteri până la mari personalități, au trecut pe la căpătâiul fostului selecționer.

Articolul continuă după reclamă

Răzvan Lucescu, fiul acestuia, nu s-a desprins nicio clipă de lângă sicriul tatălui său în aceste zile grele. De asemenea, Neli, soția lui Mircea Lucescu, alături de care a trăit peste 60 de ani, și-a luat rămas-bun cu lacrimi în ochi de la partenerul său de viață.

Zeci de antrenori, foști și actuali jucători, dar și personalități importante din sport și din viața publică au fost prezente pentru a-i aduce un ultim omagiu. Slujba de înmormântare a avut loc în această dimineață, începând cu ora 9:00, la Biserica Sfântul Elefterie. După ceremonie, cortegiul funerar s-a îndreptat spre Cimitirul Bellu, unde înhumarea este programată pentru ora 13:00.

Înmormântarea are loc într-un cadru restrâns, într-o zonă rezervată exclusiv familiei și apropiaților, pentru a păstra intimitatea momentului. Mircea Lucescu este înmormântat cu onoruri militare, semn al respectului pentru întreaga sa carieră și contribuție la sportul românesc.

Printre cei prezenți la ceremonie s-au numărat și Gigi Becali, un apropiat al familiei, dar și fostul fotbalist Marius Niculae, precum și Mihai Stoica, alături de fiica sa. Toți au venit să-și ia rămas-bun de la cel supranumit „Il Luce”.

Cortegiul funerar a fost întâmpinat cu petale de trandafiri albi și roșii, presărate pe treptele bisericii, într-un gest simbolic de respect și apreciere. Atmosfera a fost una apăsătoare, dominată de durere și recunoștință pentru moștenirea lăsată în urmă de marele antrenor.

La Cimitirul Bellu, Mircea Lucescu va fi înmormântat în locul de veci pregătit încă din timpul vieții. Pe piatra funerară se află un mesaj ales chiar de el, cu o profundă încărcătură emoțională:

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc. Orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă le lăsați.”

+9
Mai multe fotografii

Aceste cuvinte par să reflecte perfect filosofia de viață a celui care a marcat generații întregi de jucători și suporteri. Moartea sa lasă un gol imens în lumea fotbalului, însă amintirea și realizările sale vor dăinui pentru totdeauna.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x