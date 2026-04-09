Viitorul stadion al Dinamo București va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunțul, făcut de ministrul de Interne pe Arena Națională

Viitorul stadion Dinamo ar putea purta numele lui Mircea Lucescu, după anunțul făcut de ministrul Cătălin Predoiu. Personalități marcante i-au adus un ultim omagiu pe Arena Națională.

Viitorul stadion Dinamo ar putea purta numele lui Mircea Lucescu, după anunțul făcut de ministrul Cătălin Predoiu. Personalități marcante i-au adus un ultim omagiu pe Arena Națională. | Hepta

Viitorul stadion Dinamo București ar putea purta numele regretatului Mircea Lucescu, potrivit unui anunț făcut public chiar pe Arena Națională de către Cătălin Predoiu. Ministrul Afacerilor Interne a declarat că au început deja demersurile oficiale pentru ca noua arenă din Ștefan cel Mare să poarte denumirea „Stadionul Dinamo Mircea Lucescu”.

Viitorul stadion al Dinamo București va purta numele lui Mircea Lucescu

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip, după ce oficialul a adus un ultim omagiu marelui antrenor și a depus o coroană de flori pe Arena Națională, locul unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu. Ministrul a fost însoțit de președintele CS Dinamo, Cătălin Popa.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga suflare a ministerului şi a clubului, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea sa din această lume. A revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în toată lumea. În semn de respect pentru contribuţia sa extraordinară, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo ‘Stadionul Dinamo Mircea Lucescu’. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a declarat Cătălin Predoiu.

Numeroase personalități din sport și din alte domenii au venit să-i aducă un ultim omagiu fostului selecționer. Printre cei prezenți s-au numărat Gheorghe Hagi, Simona Halep și Elisabeta Lipă. Atmosfera a fost una profund emoționantă, marcată de recunoștință și respect pentru o figură emblematică a sportului românesc.

Programul de vizitare pentru cei care doresc să-și ia rămas-bun continuă și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind fanilor și admiratorilor posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu, a relatat Antena Sport.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la Spitalul Universitar

Moartea lui Mircea Lucescu reprezintă o pierdere imensă pentru fotbalul românesc și internațional. Considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, acesta a avut o carieră impresionantă atât ca jucător, cât și ca tehnician.

Mircea Lucescu a antrenat echipe importante din Europa și a contribuit decisiv la dezvoltarea fotbalului modern, fiind apreciat pentru viziunea sa tactică și pentru capacitatea de a forma generații de jucători.

De-a lungul carierei, Mircea Lucescu a fost un simbol al profesionalismului, al disciplinei și al pasiunii pentru sport. Dispariția sa lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut, dar și în memoria colectivă a suporterilor.

Moștenirea sa va continua să inspire generațiile viitoare, iar gesturi precum redenumirea stadionului Dinamo reprezintă o dovadă a impactului uriaș pe care l-a avut asupra fotbalului românesc.