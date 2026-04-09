Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului

Mircea Lucescu, celebrul antrenor care a făcut istorie în lumea fotbalului, s-a stins din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Regretatul selecționer a lăsat în urmă o familie îndurerată care îl plânge astăzi și milioane de fani și prieteni care l-au apreciat mereu pentru abilitățile sale.

Cu lacrimi și nod în gât, mulți dintre marii sportivi ai României au transmis ieri mesaje de regret cu privirea la pierderea lui Mircea Lucescu. Trupul lui neînsuflețit a fost depus pe Arena Națională și mulți dintre cei care l-au cunoscut i-au adus ieri un omagiu, coroane de flori și au aprins lumânări în memoria regretatului antrenor. Rică Răducanu și Simona Halep s-au numărat printre cei care au ajuns ieri pe Arena Națională, îmbrăcați în negru, cu flori și lacrimi în ochi.

Cum arată nepoții lui Mircea Lucescu, Maria și Matei Lucescu

La priveghi, i-au fost alături lui Mircea Lucescu soția lui, Neli, care era copleșită de durere, dar și Răzvan Lucescu, fiul lor, alături de soția și copiii lui.

Maria și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu, plâng acum moartea bunicului lor. Chiar dacă cei doi copii ai lui Răzvan Lucescu nu au călcat pe urmele tatălui său și nu au intrat în lumea fotbalului, ei au fost mereu susținuți de bunicul lor în tot carierele lor.

Mircea Lucescu își iubea foarte mult nepoții și se bucura ori de câte ori avea ocazia să îi revadă. Matei, fiul lui Răzvan și al Ana-Mariei Lucescu este un antreprenor de succes în industria berii și și-a construit o familie frumoasă, având și un copil.

De cealaltă parte, Maria, sora lui, este căsătorită cu un peruan și au împreună trei copii minunați, iar de curând s-au mutat în București.

Maria Luiza Lucescu, nepoata lui Mircea Lucescu, este o fire discretă și preferă să își păstreze viața de familie departe de ochii presei și ai curioșilor.

Fiul lui Matei Lucescu se pare că le calcă totuși pe urme bunicului său și regretatului său străbunic pentru că a început să joace pentru echipa din Giulești.

La începutul carierei sale, Matei a încercat să intre în lumea fotbalului și și-a încercat norocul ca portar, dar și-a dat seama că această meserie nu e potrivită pentru el și și-a ales un alt drum în viață. Acum e antreprenor și a lansat propriul său brand de bere care a devenit foarte faimos și cerut pe piața din România. El este acum foarte concentrat pe afacerea lui din industria HoReCa și se bucură de un succes răsunător.

La polul opus, Maria, sora lui, se preocupă mai mult de familia ei, crescând cei trei copii pe care îi are și cântă adesea într-un cor bisericesc acolo unde și-a găsit liniștea. Ea este foarte apropiată de bunica ei, Neli Lucescu, iar pierderea bunicului ei a lăsat acum un gol imens și în inima ei.

Mircea Lucescu urmează să fie înmormântat în Vinerea Mare. Vineri va fi ziua ceremoniei finale, desfășurată cu discreție și solemnitate în două locații. Este vorba despre Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde cortegiul funerar se va deplasa la biserică, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Încă de acum mai bine de zece ani, Mircea Lucescu și-a pregătit locul de veci la Cimitirul Bellu din București. „Il Luce” și-a dorit ca totul să fie pregătit din timp, așa că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării.

