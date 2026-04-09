Gestul copleșitor făcut de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Mircea Lucescu este omagiat pe Arena Națională

Răzvan Lucescu, antrenorul PAOK, este copleșit de durere după ce în urmă cu 2 zile și-a pierdut tatăl, pe Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a făcut istorie în lumea fotbalului cu performanțele sale, fiind unul dintre cei mai buni antrenori, atât pentru naționala României, cât și pentru alte echipe din străinătate. Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce a suferit încă un infarct, iar problemele sale cardiace s-au agravat.

Răzvan Lucescu, gestul emoționant pe care l-a făcut la priveghiul tatălui său, Mircea Lucescu

Milioane de fani și prieteni îl plâng astăzi pe regretatul selecționer care a uimit o lume întreagă cu abilitățile și talentul său când vine vorba de fotbal.

Familia sa îi este alături la căpătâi, cu lacrimi în ochi și durere în suflet. Neli, soția sa și Răzvan Lucescu, fiul său au fost prezenți ieri pe Arena Națională acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al regretatului antrenor. Sute de oameni au mers ieri să îi aducă un ultim omagiu legendei fotbalului românesc.

Răzvan Lucescu, împreună cu soția sa, Ana-Maria, și copiii lor, Matei și Maria, au fost acolo pentru a-i omagia și ei pe cel care a pus bazele familiei lor. Antrenorul echipei din Grecia se simte acum copleșit de durere și încă nu îi vine să creadă că tatăl lui a plecat dintre noi într-un timp așa scurt.

Cu inima frântă de durere, Răzvan Lucescu nu a plecat de lângă mama lui, Neli, pe tot parcursul priveghiului. Printre sutele de lumânări și candele aprinse în memoria regretatului selecționer, Răzvan a ales să depună și o minge de fotbal, cu gândul la cât de mult a iubit tatăl său meseria pe care a avut-o și căreia i s-a dedicat trup și suflet.

Sute de suporteri și sportivi prezenți la priveghi au fost emoționați de gestul făcut de Răzvan Lucescu. Mai multe imagini de pe Arena Națională au fost difuzate de Spynews TV Live, iar cadrele transmit o durere copleșitoare și o profundă tristețe.

„De la el am învățat ce înseamnă respectul, munca, cum să îți pregătești această muncă, cum să te prezinți în fața oamenilor. Că a vrut să îmi transmită, că am fost alături de el zi de zi și văzându-l l-am luat ca exemplu, aceasta este altă discuție. Am muncit și muncesc foarte mult, în timp am fost afectat de foarte multe discuții, lucruri, dar încet, încet am învățat să le ignor”, spunea în trecut Răzvan Lucescu într-un interviu pentru Antena Stars.

