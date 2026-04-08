Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis președintele României și premierul Ilie Bolojan

Mesaje emoționante după moartea lui Mircea Lucescu: Nicușor Dan și Ilie Bolojan transmit condoleanțe și omagiază cariera legendarului antrenor.

Moartea lui Mircea Lucescu a adus multă durere în lumea sportului și nu numai. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au transmis mesaje oficiale după ce au aflat vestea tristă. Președintele României și premierul au publicat reacții emoționante în mediul online, exprimându-și sprijinul față de familia fostului selecționer.

Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanțelor.

Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii.

Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a declarat Nicușor Dan, printr-un comunicat public.

Președintele a subliniat contribuția lui Mircea Lucescu la dezvoltarea și promovarea fotbalului românesc la nivel internațional, evidențiind cariera impresionantă și impactul pe care l-a avut asupra mai multor generații de sportivi.

Ce mesaj a transmis Ilie Bolojan

Premierul României, Ilie Bolojan, a postat și el un mesaj emoționant. Acesta a vorbit, de asemenea, despre impactul pe care l-a avut Mircea Lucescu asupra mai multor generații. Ilie Bolojan a publicat mesajul pe pagina oficială de Facebook a Guvernului României.

„Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare, pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii ’60 și ’70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970.

Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donețk, Galatasaray sau Beșiktaș.

Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc.

Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă! Dumnezeu să-l ierte! Condoleanțe familiei îndoliate.”