Mitică de la Vacanța Mare, de nerecunoscut. Cum s-a schimbat și cu ce se ocupă acum

Mitică din „Vacanța Mare”, interpretat de Emilian Rădinoiu, a ajuns de nerecunoscut după retragerea din televiziune. Actorul trăiește o viață liniștită alături de familie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 01 Mai 2026, 14:26 | Actualizat Vineri, 01 Mai 2026, 14:28
Mitică din „Vacanța Mare", interpretat de Emilian Rădinoiu, a ajuns de nerecunoscut după retragerea din televiziune. Actorul trăiește o viață liniștită alături de familie.

Mitică din „Vacanța Mare” a ajuns de nerecunoscut. Unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale celebrului show de comedie a stârnit uimire în rândul admiratorilor printr-o apariție recentă, în care diferența față de imaginea sa de odinioară este evidentă.

Cunoscut pentru umorul său inconfundabil și replicile care au făcut istorie, Mitică, interpretat de actorul Emilian Rădinoiu, nu mai arată deloc ca în perioada de glorie a emisiunii. Ajuns la vârsta de 65 de ani, actorul și-a schimbat considerabil înfățișarea de-a lungul anilor, odată cu retragerea din lumina reflectoarelor.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu averea lui Radu Pietreanu de la Vacanța Mare. Mărturisiri cutremurătoare despre momentele prin care a trecut

Emilian Rădinoiu a dat viață personajului Mitică, vecinul pitoresc cu un singur dinte, mustață caracteristică și o atitudine mereu savuroasă, adesea însoțită de umor amar și situații comice memorabile. Personajul a devenit rapid unul dintre simbolurile emisiunii „Vacanța Mare”, alături de Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu, colegii săi de distribuție.

Citește și: O mai ții minte pe Urinela din serialul românesc „Vacanța Mare”? Actrița Ani Crețu s-a căsătorit după 15 ani de relație

La mai bine de două decenii de la difuzarea momentelor care l-au făcut celebru, Emilian Rădinoiu s-a retras complet din viața publică. Actorul locuiește în prezent în orașul său natal, Craiova, unde duce o viață liniștită, departe de agitația lumii artistice. Acesta trăiește alături de familie și se bucură de rolul de bunic, dedicându-și timpul celor dragi.

De-a lungul carierei sale, Emilian a colaborat cu nume importante din industrie, precum Florin Petrescu și alți colegi din distribuția „Vacanța Mare”, contribuind la succesul unuia dintre cele mai populare proiecte de divertisment din România.

Citește și: Cum arată acum Lila din Vacanța Mare, la 25 ani de când show-ul făcea furori la TV

Deși s-a retras din activitatea artistică, actorul nu exclude complet posibilitatea unei reveniri pe micile ecrane, dacă ar apărea un proiect potrivit. Într-un interviu mai vechi, acesta declara că își concentrează în prezent atenția asupra familiei: „Deocamdată mă ocup aproape exclusiv de nepoțica mea, urmând ca după începerea grădiniței să mă uit peste proiectele lăsate baltă și vă voi ține la curent cu ce voi face în continuare”.

Citește și: Îți amintești de Frankfurt de la Vacanța Mare? Cum arată acum și cu ce se ocupă actorul la 55 de ani

Chiar dacă a lăsat în urmă scena și personajul care l-a consacrat, Emilian Rădinoiu se bucură de o viață echilibrată și liniștită, departe de lumina reflectoarelor, dar aproape de oamenii care contează cel mai mult pentru el.

Pepe și Yasmine, imagine adorabilă cu fiica lor. Cum au surprins-o părinții pe micuța Jessica: „Fără cuvinte”... Dinu Iancu-Sălăjanu a revenit la șefia Consiliului Județean Sălaj. De ce i-a ridicat instanța interdicția impusă...
AS.ro “Nici măcar un cent”. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro &#8220;Nici măcar un cent&#8221;. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
Antena 3 „Culmea absurdului la CFR”. Radu Miruță a descoperit 21 de trenuri noi abandonate în Gara Obor: „În tot acest timp, călătorii îndură” „Culmea absurdului la CFR”. Radu Miruță a descoperit 21 de trenuri noi abandonate în Gara Obor: „În tot acest timp, călătorii îndură”
SpyNews Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!" Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul cu fosta soacră. Ce sumă trebuie să-i plătească acum mama lui Gabi Bădălău
Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul cu fosta soacră. Ce sumă trebuie să-i plătească acum mama lui Gabi...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Paula spune tot despre căsătoria cu Stelian Ogică. De ce își dorește o nuntă atipică și multe surprize pe bandă rulantă
Paula spune tot despre căsătoria cu Stelian Ogică. De ce își dorește o nuntă atipică și multe surprize pe...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
