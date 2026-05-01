Mitică de la Vacanța Mare, de nerecunoscut. Cum s-a schimbat și cu ce se ocupă acum

Mitică din „Vacanța Mare”, interpretat de Emilian Rădinoiu, a ajuns de nerecunoscut după retragerea din televiziune. Actorul trăiește o viață liniștită alături de familie.

Mitică de la Vacanța Mare, de nerecunoscut

Cunoscut pentru umorul său inconfundabil și replicile care au făcut istorie, Mitică, interpretat de actorul Emilian Rădinoiu, nu mai arată deloc ca în perioada de glorie a emisiunii. Ajuns la vârsta de 65 de ani, actorul și-a schimbat considerabil înfățișarea de-a lungul anilor, odată cu retragerea din lumina reflectoarelor.

Emilian Rădinoiu a dat viață personajului Mitică, vecinul pitoresc cu un singur dinte, mustață caracteristică și o atitudine mereu savuroasă, adesea însoțită de umor amar și situații comice memorabile. Personajul a devenit rapid unul dintre simbolurile emisiunii „Vacanța Mare”, alături de Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu, colegii săi de distribuție.

La mai bine de două decenii de la difuzarea momentelor care l-au făcut celebru, Emilian Rădinoiu s-a retras complet din viața publică. Actorul locuiește în prezent în orașul său natal, Craiova, unde duce o viață liniștită, departe de agitația lumii artistice. Acesta trăiește alături de familie și se bucură de rolul de bunic, dedicându-și timpul celor dragi.

Cum s-a schimbat și cu ce se ocupă acum

De-a lungul carierei sale, Emilian a colaborat cu nume importante din industrie, precum Florin Petrescu și alți colegi din distribuția „Vacanța Mare”, contribuind la succesul unuia dintre cele mai populare proiecte de divertisment din România.

Deși s-a retras din activitatea artistică, actorul nu exclude complet posibilitatea unei reveniri pe micile ecrane, dacă ar apărea un proiect potrivit. Într-un interviu mai vechi, acesta declara că își concentrează în prezent atenția asupra familiei: „Deocamdată mă ocup aproape exclusiv de nepoțica mea, urmând ca după începerea grădiniței să mă uit peste proiectele lăsate baltă și vă voi ține la curent cu ce voi face în continuare”.

Chiar dacă a lăsat în urmă scena și personajul care l-a consacrat, Emilian Rădinoiu se bucură de o viață echilibrată și liniștită, departe de lumina reflectoarelor, dar aproape de oamenii care contează cel mai mult pentru el.