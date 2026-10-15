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Momentele de panică în care Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă. Înregistrarea apelului la 911, făcută publică!

Zach Hickerson a încercat cu disperare să-i salveze viața actriței Hayden Panettiere, iar eforturile sale au fost dezvăluite într-o înregistrare audio a unui apel la 911, făcută publică recent.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 13:18 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 13:26
Momentele de panică în care Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă. Înregistrarea apelului la 911, făcută publică! | hepta.ro
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Apelul de urgență, obținut de CBS News și publicat miercuri, arată că fratele lui Brian Hickerson a sunat autoritățile în stare de panică, după ce a găsit-o pe actrița cunoscută din serialul „Heroes” inconștientă într-un apartament Airbnb din Carolina de Sud, pe 16 august.

Momentele de panică în care Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă

„O, Doamne, o, Doamne!”, se aude Zach spunând în înregistrare. Acesta a povestit că tocmai se întorsese de la biserică atunci când a descoperit-o pe Hayden fără reacție. Dispecerul l-a întrebat dacă actrița respiră.

„Nu, nu cred”, a răspuns bărbatul.

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Operatorul i-a cerut apoi să găsească un defibrilator, însă Zach nu a reușit să localizeze unul. După ce a confirmat că actrița nu respira, dispecerul l-a îndrumat să înceapă manevrele de resuscitare.

„Bine, trebuie să începem resuscitarea cardiopulmonară. Îți voi spune cum să faci asta, bine? Vom începe mai întâi cu ventilațiile”, i-a transmis operatorul.

Zach a continuat să aplice manevrele de prim ajutor până la sosirea echipajelor de intervenție, care au preluat procedura.

Actrița din „I Love You, Beth Cooper” a fost declarată decedată la fața locului, la ora locală 14:32. Avea 36 de ani.

Ce au descoperit anchetatorii după moartea actriței Hayden Panettiere

Un raport al poliției obținut anterior de Page Six arată că Brian Hickerson, care a avut o relație tumultuoasă, cu despărțiri și împăcări, cu Hayden Panettiere începând din 2018, le-a predat polițiștilor o pungă cu medicamente pe care actrița le lua.

Potrivit informațiilor publicate de Page Six, moartea vedetei a fost provocată de efectele toxice ale mai multor substanțe: 4-ANPP, fentanil, metocarbamol, alprazolam și quetiapină.

Moartea a fost clasificată drept accidentală. La examinarea medico-legală nu au fost descoperite semne de traumatisme care să fi contribuit la deces.

Vestea morții actriței a fost confirmată în aceeași zi de tatăl său, Skip Panettiere, printr-un mesaj emoționant.

„A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a adus o iubire și o bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o, precum și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a transmis acesta, solicitând respectarea intimității familiei în această perioadă dureroasă.

Hayden Panettiere a vorbit deschis despre dependență și depresia postpartum

Înainte de moartea sa, Hayden Panettiere vorbise public despre lupta cu dependența de opioide și alcool, dar și despre experiența dificilă prin care a trecut din cauza depresiei postpartum.

În 2015, actrița a povestit despre perioada de după nașterea fiicei sale, Kaya. Vedeta a descris atunci experiența ca fiind una „cu adevărat înfricoșătoare” și dureroasă.

Într-o apariție în emisiunea „Live with Kelly and Michael”, Hayden a explicat că depresia postpartum este adesea înțeleasă greșit și minimalizată.

„Există multe neînțelegeri și mulți oameni care cred că nu este ceva real, că este ceva inventat în mintea femeilor, că sunt doar hormonii”, a mărturisit ea.

Actrița a subliniat că această afecțiune poate fi imposibil de controlat pentru persoana care o trăiește și că femeile au nevoie de sprijin.

Lupta cu dependența a contribuit, în cele din urmă, la încheierea logodnei sale cu Wladimir Klitschko, în 2018. Ulterior, Hayden a fost de acord ca fostul partener să aibă custodia deplină a fiicei lor, Kaya. În 2022, actrița a vorbit despre cât de dificilă a fost decizia.

„A fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l fac vreodată. Dar am vrut să fiu o mamă bună pentru ea, iar uneori asta înseamnă să-i lași să plece”, a declarat Hayden, potrivit revistei People.

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