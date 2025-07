Jennifer Lopez a avut parte de un mic inicident la intrarea în hotelul în care a fost cazată pentru concertul din București. Starul internaționat a fost pentru prima dată în România.

Jennifer Lopez a făcut show total duminică, 27 iulie 2025, la București. Vedeta internațională a urcat pe scena din Piața Constituției și a electriza publicul cu spectacolul ei uluitor. Cu o siluetă de invidiat, aceasta a schimbat mai multe ținute extrem de sexy și a demonstrat, încă o dată, că vârsta este doar un număr. Cu toate acestea, ea a avut parte și de un mic incident la scurt timp după ce a ajuns în România.

Momentul în care Jennifer Lopez se blochează în ușa rotativă de la hotelul în care a fost cazată în București

Superstarul internațional a ajuns în țară cu o serară înainte de ziua concertului din București. Jennifer Lopez s-a îndreptat direct către hotelul din centrul Capitalei, unde a fost cazată și așteptată de câțiva fani înfocați.

Momentul sosirii ei a fost surprins de cei aflați la fata locului și astfel, a fost filmat și un moment mai puțin plăcut. Jennifer Lopez s-a blocat în ușile rotative de la hotelul în care a fost cazată pentru concertul din România.

Aceasta a stat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Capitală. În imaginile filmate se poate observa cum aceasta, însoțită de alți câțiva oameni încearcă să intre în hotel pe ușa rotativă, însă aceasta se blochează.

Ulterior, pare că aritsta este ajutat de personalul hotelului și ulterior, apar pe o altă filmare în timp ce intră pe ușa de urgență, plasată în lateral.

Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să cânte în fața Casei Poporului

Potrivit D&D East Entertainment, organizatorul evenimentului, Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să concerteze în Piața Constituției, în fața emblematicei clădiri a Casei Poporului (care a găzduit cele mai mari concerte ale artiștilor internaționali în Capitală) ca locație pentru „Up All Night”, un spectacol cu care este în turneu în toată Europa și Orient, unde cererea de bilete este foarte mare, unele show-uri fiind deja sold-out.

În cadrul evenimentului Summer in the City, Jennifer Lopez, care a împlinit joi 56 de ani, a o oferit publicului român o experiență totală: hituri care au făcut înconjurul lumii, coregrafii electrizante, ținute inspiraționale și o poveste personală transpusă pe scenă ca niciodată până acum într-un spectacol live.

Setlistul turneului „Up All Night: Live in 2025” include un mix de hituri clasice ale lui J.Lo și piese noi, inclusiv „Save Me Tonight”, „Regular”, „Birthday”, „Wreckage of You” și „Free”, mai transmite sursa citată mai sus.

Spectacolul include interpretări energice ale unor piese favorite ale fanilor, precum „On the Floor”, „Get Right” și „Waiting for Tonight”, precum și un tribut adus Selenei cu „Si una vez”.

Din setlistul serii nu au lipsit nici piese precum „Jenny From the Block”, „Love Don’t Cost a Thing” sau „Let’s Get Loud”.