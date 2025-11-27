Antena Căutare
Cum se simte Monica Anghel după a doua operație la coloană. Cum a apărut în online

Monica Anghel a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nivelul coloanei vertebrale. Iată cum se simte cântăreața după aproape o lună de recuperare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 14:07
Monica Anghel a trecut prin momente cumplite la finalul lunii octombrie a acestui an după ce a început să simtă mai multe dureri insuportabile în zona lombară chiar într-o perioadă în care se afla în Dubai.

Deși aceasta a primit îngrijirea medicilor de acolo, cântăreața a simțit nevoia să se întoarcă în România pentru a se asigura că va avea parte de cel mai bun tratament.

Aflând în cele din urmă că singura soluție pentru problema de sănătate pe care o avea era intervenția chirurgicală, aceasta a decis să se opereze pentru o a doua oară la nivelul coloanei vertebrale.

Acum, la aproape o lună distanță, artista a publicat un mesaj în care le-a povestit internauților cum decurge recuperarea, dar i-a emoționat și cu o fotografie de colecție.

Cum se simte Monica Anghel după a doua operație la coloană. Cum a apărut în online

Monica Anghel a început să aibă probleme la coloană încă de acum câțiva ani, prima intervenție chirurgicală având loc în anul 2017, atunci când durerea devenise de-a dreptul insuportabilă.

Deși înainte de a ajunge pe masa de operație a încercat mai multe tratamente și terapii potrivite simptomelor ei, acestea nu au reușit să îi amelioreze durerile pe care le avea. Mai mult decât atât, medicii i-au recomandat să recurgă la operație pentru a putea preveni o serie de complicații grave care ar fi putut să îi schimbe viața radical.

Acum, la 8 ani distanță de la prima intervenție, cântăreața a fost nevoită din nou să treacă printr-o astfel de experiență, în prezent având o recuperare mai lentă, cu unele zile în care simte nevoia să petreacă mai mult timp în pat.

„Fiind încă în perioada de recuperare și pentru că ieri nu am avut o zi prea bună, astăzi am stat mai mult timp în pat cu Sahara, mi-a tors, m-a pupat, m-a mângâiat și a adormit cu burtica în sus semn că era fericită. După ce am făcut poza, am adormit și eu. Voi ce și câte animăluțe de companie aveți? Seară liniștită să avem cu toții.” a scris aceasta pe Instagram, postând și fotografia despre care povestea.

Potrivit medicilor, aceasta s-a confruntat cu o suferință lombară de hernie de disc, cauzată de o compresie pe nerv.

„Trebuie ridicată, nu merge tratată cu injecții, perfuzii, infiltrații și nici cu plasmă. Trebuie ridicată, deoarece orice perioadă în care se prelungește, refacerea va dura” explica domnul profesor doctor Alexandru Vlad Ciurea într-un videoclip postat de artistă.

„Situația în care sunt acum este una extraordinar de bună. (...) Evident că o să mai fie o perioadă de recuperare, de grijă, dar faptul că stau acum în picioare fără dureri, faptul că astăzi am putut să îmi pun și un pic de toc, este un lucru senzațional. (...)” spunea Monica Anghel în ziua în care s-a externat.

