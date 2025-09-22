Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu

Antena Căutare
Monica și Ramona Gabor au avut parte de o revedere emoționantă în Dubai, după o lungă perioadă în care au stat departe una de cealaltă.

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 13:32 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 13:59
Monica și Ramona Gabor, stabilite în colțuri diferite ale lumii (Monica în America, alături de Mr. Pink, fiul lor și Irina Columbeanu, iar Ramona în Dubai), au petrecut timp prețios împreună, în compania altor prietene.

Revederea emoționantă, dar și alte momente au fost imortalizate și postate pe rețelele de socializare de ambele surori. Una dintre fotografii le arată pe Monica și Ramona Gabor zâmbitoare, semn că întâlnirea a fost una plină de bucurie.

Deși s-a retras de ani buni din viața mondenă, Monica Gabor continuă să atragă atenția prin aparițiile sale rare. La 37 de ani, fosta soție a lui Irinel Columbeanu arată neschimbată. Mai mult, în presă s-a vehiculat că, de curând, ea a devenit mamă pentru a doua oară. Cu toate acestea, într-o altă apariție, observăm că Monica Gabor arată la fel ca în perioada în care trăia în România.

Irina Columbeanu a dezvăluit de ce Monica Gabor nu se întoarce în România

Irina Columbeanu a mărturisit că mama ei și-a construit o viață stabilă și liniștită în America și a ales să nu revină în România din cauza restricțiilor impuse de actuala administrație privind obținerea green card-ului.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România, dar e mai greu cu greencard-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru că acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, a declarat Irina Columbeanu, potrivit Libertatea.

Fiica lui Irinel Columbeanu a recunoscut că, deși a venit în România, acest lucru a presupus un risc în contextul actualelor reglementări americane.

Irina Columbeanu a mai dezvăluit atunci că, înainte de a începe facultatea, va petrece o perioadă în Dubai, acolo unde locuiește mătușa sa, Ramona Gabor.

„O să stau și cu Ramona în Dubai pentru câteva luni, până când încep facultatea. Abia aștept să văd și stilul ei de viață”, a mai spus fata lui Irinel Columbeanu, potrivit sursei citate mai sus.

