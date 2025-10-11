Motivul incredibil pentru care Vali Vijelie și-a ras mustața. Manelistul a pierdut pariul cu o cântăreață celebră

Vali Vijelie, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști, a povestit de ce a renunțat la mustața care i-a devenit semnătură. Artistul a dat detaliile în urmă cu ceva timp, într-o emisiune TV.

De-a lungul timpului, Vali Vijelie a cucerit publicul cu piesele sale de petrecere, de dragoste sau de dor.

Motivul incredibil pentru care Vali Vijelie și-a ras mustața: „Am zis că o rad în direct”

Chiar dacă a încercat să își țină viața personală cât mai discretă, manelistul a ajuns adesea în atenția fanilor, care au vrut mereu să afle mai multe despre el. Așa se face că, atunci când l-au văzut fără mustață, mulți s-au întrebat ce l-a determinat să renunțe la ea.

Vali Vijelie povestea, acum ceva timp, că a renunțat la mustață după ce a pierdut un pariu cu Minodora, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România.

„Am pierdut-o la un pariu cu Minodora. A zis că face zece ture de stadion și i-am zis că nu poate. Am fost cu ea pe stadion, a făcut 15 și am zis că-mi rad mustața în direct. Și am făcut-o, iar de atunci n-am mai lăsat-o să crească”, a dezvăluit artistul.

Businessul care i-a rotunjit serios veniturile lui Vali Vijelie

Deși este un artist de succes și a câștigat sume importante din muzică, Vali Vijelie nu și-a construit averea doar din cântat, ci și din investiții imobiliare. Invitat în podcastul „Povești de film” cu Mara Bănică, manelistul a povestit că, la sfaturile tatălui său, a decis să investească în acest domeniu.

„Eu mă gândeam tot timpul. Tata mi-a spus: «Ai grijă ce faci în viață. Vinde vecinul de jos, cumpără». Eu, în loc să mă duc să cumpăr apartament, m-am dus și am luat mașină.

Mi-a zis: «Ai bani, cumpără!». I-am răspuns: «Ce să fac cu atâtea case?». Am crescut mai mare, m-am căsătorit, fiind cu Carmen. Tata avea o vorbă: «Orice cal ajunge gloabă».

Am zis că trebuie să fac și eu ceva, măcar să-mi vină și mie, când îmbătrânesc și nu mai pot, 100 de dolari. Am făcut eu socoteală: atunci am zis că 100 de dolari îmi ajung și de mâncare, dar dacă îmi vin 3.000 de dolari?”, a mai spus Vali Vijelie, conform Click.ro.

Pe ce a cheltuit artistul peste 500.000 de euro

Pasionat de mașini de lux, Vali Vijelie arată încă o dată că nu se uită la bani atunci când vine vorba de cadourile pe care și le face singur. Cel mai nou bolid din garajul manelistului este dovada clară!

De-a lungul anilor, Vali Vijelie și-a îmbogățit colecția cu mașini precum Bentley Bentayga (aproximativ 300.000 de euro), Range Rover, Audi sau Mercedes. De data aceasta însă, și-a făcut un cadou special: un bolid rar întâlnit pe șoselele din România.

Potrivit jurnaliștilor de la Fanatik, Vali Vijelie a scos din buzunar peste 500.000 de euro pentru a-și îndeplini dorința. Mai exact, și-a cumpărat un Rolls-Royce Spectre, primul model 100% electric al renumitei mărci britanice.

Deși artistul nu a confirmat oficial achiziția, apropiați de-ai săi au declarat pentru sursa citată că manelistul a ales varianta full-option, adusă la comandă.

La sfârșitul anului trecut, pe pagina oficială de Facebook a Registrului Auto Român a apărut anunțul că un Rolls-Royce Spectre a fost înmatriculat în România.