Motivul pentru care Andrei Ștefănescu nu apare în niciun film al lui Liviu Vârciu. Ce a dezvăluit prezentatorul TV

Andrei Ștefănescu a explicat într-un interviu de ce nu a jucat până acum în niciun film de-al lui Liviu.

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu sunt prieteni buni de foarte mulți ani, lucrând împreună la mai multe proiecte de-a lungul carierelor lor.

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au lucrat împreună la proiectul Poftiți pe la noi, fiind ajutoarele lui nea Marin, dar au și proiecte separate. Andrei prezintă emisiuni la Antena Stars, iar Liviu Vârciu se bucură de succes și pe partea cinematografică, cu filmele pe care le-a lansat.

De ce nu apare Andrei Ștefănescu în filmele lui Liviu Vârciu

Într-un interviu recent, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au dezvăluit mai multe detalii despre prietenia lor și proiectele la care lucrează.

„Andrei Ștefănescu a devenit în timp unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Este singurul om cu care nu m-am certat nici măcar o dată. Îl iubesc și îl voi iubi toată viața mea”, a spus Liviu Vârciu în exclusivitate pentru Libertatea.

Andrei a vorbit și el despre legătura pe care o are cu celebrul artist.

„Mă înțeleg foarte bine cu Liviu Vârciu! «Poftiți pe la noi» este o emisiune reală, e reality show, doar că acolo ne mai și jucăm. În viața personală, eu și Liviu Vârciu ne vedem des. Vine la mine, merg și eu la el, ne mai intersectăm la școala copiilor, prezentăm evenimente împreună… Suntem des împreună!”, a zis Andrei.

Chiar dacă sunt prieteni de mulți ani, până acum Andrei nu a apărut în niciunul dintre filmele lui Liviu și ne-a explicat și de ce.

„Liviu Vârciu m-a invitat în toate filmele lui, dar am zis că nu e momentul meu. Nu mă atrage atât de tare ideea de a juca în filme. Poate și pentru că i-am văzut deja cam pe toți în toate rolurile posibile și imposibile, și parcă simt o reținere. Sunt convins că, dacă aș juca, aș face treabă bună. Eu și Liviu avem o chimie naturală, replicile dintre noi, puse într-un film, ar fi deliciul publicului.

Sincer, nu am simțit nevoia să mă implic în proiecte de film. Am fost solicitat și de alți producători, nu doar de Liviu Vârciu. Dar timpul meu e extrem de limitat. O filmare presupune să lipsesc câteva zile de acasă, iar eu am emisiune zilnică și alte proiecte în București. Așa că momentan, nu! Dar… cine știe, poate în viitor”, a mai spus Andrei Ștefănescu într-un interviu pentru Libertatea.

Cei doi prieteni își fac timp să se întâlnească atunci când nu sunt ocupați la filmări și dacă au proiecte împreună, se bucură de acest lucru și sunt mereu puși pe șotii la filmări.

