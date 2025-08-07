Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”

Andrei Ștefănescu a scos la iveală un detaliu foarte important despre viața personală. Artistul a vorbit, fără reținere, despre cum se înțelege iubita lui Ștefania cu Ayan, fiul său din fosta căsnicie.

Andrei Ștefănescu este destul de discret când vine vorba de viața amoroasă și familia lui, însă nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale evenimente pentru el.

În urmă cu mai bine de trei ani, artistul și-a asumat relația cu Ștefania, femeia care l-a cucerit după divorțul de fosta soție. Cei doi au preferat să fie rezervați în ceea ce privește povestea lor de iubire.

Așadar, prezentatorul TV nu a oferit prea multe detalii despre cuplul său, însă nu s-a ascuns de prietenii virtuali. Pentru că are o legătură deosebită cu urmăritorii din mediul online, acesta a publicat și câteva imagini cu Ștefania.

Artistul a încercat să le transmită fanilor că trece printr-o perioadă frumoasă. Mai mult, se pare că Andrei Ștefănescu și-a găsit liniștea și fericirea în brațele actualei partenere.

Cum se înțelege iubita lui Andrei Ștefănescu, Ștefania, cu băiețelul acestuia

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Andrei Ștefănescu are un băiețel din fosta căsnicie cu Antonia. În 2020, cântărețul și fosta lui parteneră au decis să meargă pe drumuri separate după 7 ani de relație.

Deși au divorțat, prezentatorul TV și fosta soție au rămas în relații bune de dragul fiului lor. Aceștia au mare grijă de Ayan, bucurându-se de fiecare moment petrecut în compania acestuia.

Atunci când nu se află pe platoul de filmare, Andrei Ștefănescu este alături de băiețelul și iubita lui. Puțini sunt cei care știu că Ayan a făcut deja cunoștință cu femeia lângă care tatăl său trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Mai mult, se pare că micuțul se înțelege de minune cu Ștefania. Cei doi au o relație foarte specială.

„Se înțeleg bine! Eu nu am forțat-o pe Ștefania să îl cunoască pe Ayan, dar nici pe el să o cunoască pe ea. Lucrurile au decurs firesc, natural. Nimeni nu a călcat pedala, nu am vrut să impun nimănui, nimic. Cred că o relație de durată și o legătură de prietenie dintre cei doi așa se poate construi”, a povestit Andrei Ștefănescu, potrivit viva.ro.

Cât de mult a crescut fiul lui Andrei Ștefănescu

Andrei Ștefănescu este foarte mândru de băiatul său, iar drept dovadă stau chiar imaginile acestuia din mediul online. La vârsta de 8 ani, Ayan este un copil adorabil și talentat. Micuțul reușește de fiecare dată să cucerească oamenii de pe rețelele sociale cu frumoasele trăsături ale feței.

Din fotografii se poate observa faptul că Ayan seamănă foarte bine cu mama lui.

Băiatul a moștenit culoarea ochilor de la mama lui, Antonia.

„Băiatul ăsta o să frângă multe inimi la cât de frumos e”, „Seamănă mult cu mama lui! Superb!” sau „Vai, ce frumos e!”, sunt doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online la poza cu Andrei Ștefănescu și fiul său.