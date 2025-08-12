Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, urare emoționantă chiar de ziua lui. Artistul a împlinit 48 de ani: „Nu respir fără tine!”

Andrei Ștefănescu a primit o urare emoționantă din partea iubitei sale, chiar de ziua lui. Ștefania a avut grijă să-i dezvăluie artistului cât de mult îl iubește, dar și cât de norocoasă este pentru că îl are în viața ei.

Andrei Ștefănescu a primit o urare emoționantă din partea iubitei sale, chiar de ziua lui | Instagram

A fost sărbătoare mare în familia lui Andrei Ștefănescu. Prezentatorul TV a împlinit 48 de ani pe 11 august, iar urările nu au întârziat să își facă apariția. Artistul a primit o mulțime de mesaje frumoase din partea colegilor de platou și familiei.

Ștefania, iubita acestuia, a reușit să-l emoționeze cu o postare copleșitoare. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Andrei Ștefănescu și-a găsit fericirea și liniștea în brațele partenerei sale.

Frumoasa șatenă a apărut în viața prezentatorului TV exact atunci când trebuia. Cei doi formează un cuplu de aproximativ cinci ani, însă și-au asumat relația în 2022 atunci când artistul a vorbit pentru prima dată despre femeia care l-a cucerit.

Aceștia preferă să fie discreți în ceea ce privește povestea lor de iubire, păstrând momentele importante doar pentru ei.

Ce urare copleșitoare a primit Andrei Ștefănescu de la iubita lui, Ștefania, de ziua lui

Pentru că iubitul ei a împlinit 48 de ani, Ștefania nu s-a putut abține și i-a transmis o urare emoționantă în mediul online. Superba șatenă și-a exprimat sentimentele pentru partenerul său, chiar în fața prietenilor virtuali.

„Te iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte, iar azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și norocul meu că te am în viața mea. La mulți ani, sufletul meu! Ești cel mai bun om de pe pământ. Nu respir fără tine!”, a scris Ștefania în dreptul unei poze în care apare alături de prezentatorul TV.

Andrei Ștefănescu a distribuit declarație de dragoste a Ștefaniei pe contul de Instagram.

Ce spunea Andrei Ștefănescu despre relația cu Ștefania

Andrei Ștefănescu și iubita lui, Ștefania, sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, motiv pentru care vorbesc destul de rar despre relația lor. În urmă cu puțin timp, prezentatorul TV a scos la iveală detalii neștiute despre povestea de dragoste alături de partenera lui.

Artistul a dezvăluit faptul că își face planuri de viitor alături de femeia care l-a cucerit, însă nu poate să dea prea multe informații.

„Relația mea este una frumoasă, normală, cu de toate. Cum ar trebui să fie. Sigur că într-un cuplu, la un moment dat, apar întrebări legate de viitor: copii, căsătorie, stabilitate. E firesc! Orice cuplu care se respectă se gândește la asta. Cred că un cuplu are viitor și sens cu adevărat atunci când sunt și copiii în ecuație, când există acel plan comun de familie.

Dar sunt și lucruri intime, personale, și nu pot intra prea mult în detalii. Ce pot spune cu certitudine e că mă gândesc la viitor, la relația în care sunt și la ce urmează pentru noi. Trăim frumos, etapă cu etapă, fără să forțăm nimic. Și, de ce nu, poate, la un moment dat, vom fi mai mulți”, a spus Andrei Ștefănescu despre relația cu Ștefania, potrivit libertatea.ro.