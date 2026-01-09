Motivul pentru care Oana Radu refuză dieta după ce fanii i-au spus că s-a îngrășat. Cum a reacționat artista

Oana Radu a vorbit deschis despre greutatea ei, după ce a fost criticată că s-a îngrășat și nu depune efort să slăbească.

Chiar dacă a fost intens criticată pentru alegerile ei, Oana Radu a decis că vrea să se bucure de viață în felul ei, fără să își mai impună reguli sau o anumită disciplină. | Instagram

Artista nu s-a sfiit să vorbească deschis despre silueta ei robustă și a admis că s-a îngrășat după ce în ultimii doi ani a renunțat să mai țină diete și să mai facă sport.

Oana Radu este foarte prezentă pe rețelele de socializare acolo unde păstrează o legătură strânsă cu fanii săi. Ea le-a explicat că în ultima vreme nu și-a refuzat niciun moft când vine vorba de alimente, a mâncat tot ce și-a dorit și se simte bine în pielea ei.

Motivul pentru care Oana Radu a renunțat la diete și sport

În prezent Oana Radu este una dintre cele mai apreciate cântărețe ale momentului, după ce și-a pus bazele unei cariere solide. Vocea ei inconfundabilă, carisma și aparițiile ei inedite au ajutat-o pe artistă să își construiască o bază de fani care o îndrăgesc și îi ascultă piesele.

Vedeta a trecut prin numeroase transformări de-a lungul anilor, dar faptul că are încredere în ea și se mândrește cu felul în care arată a făcut-o să fie mereu plăcută de fanii ei. Cu toate acestea, unii urmăritori au dezbătut intens subiectul kilogramelor în plus atunci când au văzut pozele recente cu artista.

Pentru că este o fire deschisă și menține legătura cu urmăritorii ei, Oana Radu a dorit să facă niște clarificări. Ea a dezvăluit că se simte bine în pielea ei, fiind mulțumită de felul în care arată.

Artista a dezvăluit că adevăratul motiv pentru care nu a pierdut în greutate după divorț a fost pentru că nu și-a dorit acest lucru și nu s-a focusat pe greutatea ei. Ea a ales să nu își mai impună reguli stricte și nici nu a mai făcut sport așa cum obișnuia înainte de divorț. Oana Radu a declarat că și-a dat voie să se bucure de toată libertatea pe care a avut-o după divorț.

„În primul rând, vreau să știi că de când nu am mai ținut dietă au trecut vreo doi ani și jumătate. Am mâncat doar porcării, nu am mai făcut deloc sport. De ce? Pentru că eu am încadrat lucrurile astea ca fiind ceva tragic, când ele sunt cele mai importante. Am fost obligată să fac lucrurile astea, când eu nu voiam. Deci, pot să vă spun doar atât: nu am slăbit, pentru că nu am vrut! Timp de doi ani și jumătate am vrut să mănânc ce vreau și să nu fac sport. Ce s-a întâmplat? M-am simțit extraordinar de bine și fizic, și emoțional.

M-am îngrășat? Nicio problemă! Știam că se va întâmpla asta. Corpul nostru reacționează la ceea ce îi dăm. Nu vă imaginați că o să mâncați burgeri și o să arătați super fibrate. Ambiția ca ambiția, dar eu nu am disciplină. De ce? Pentru că, încă din copilărie, mi-a lipsit disciplina.

Pentru că eu am fost crescută doar de mamă și de bunici, nu mi s-a interzis nimic. Făceam ce voiam, mâncam ce voiam. Practic, plângeam și obțineam ceea ce voiam. Deci, disciplina a lipsit cu desăvârșire”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

