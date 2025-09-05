Oana Radu a spus „DA” într-o ceremonie pe plajă. Ce rochie de mireasă deosebită a purtat artista

Oana Radu s-a căsătorit cu Șerban Balaban într-o ceremonie atipică pe plajă. Iată ce rochie de mireasă a purtat.

Oana Radu a dat o nouă șansă iubirii după divorțul de Cătălin Dobrescu. Artista a pășit în fața preotului alături de Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Ceremoia a avut loc pe 4 septembrie 2025.

Deși s-a aflat abia recent data nunții celor doi, Oana și Șerban au știut încă de la începutul relației că sunt suflete pereche.

Citește și: Oana Radu și Șerban Balaban au fixat data nunții. Când și unde va avea loc evenimentul: „Așa am visat”

Cum a arătat rochia de mireasă purtată de Oana Radu la nunta cu Șerban Balaban

Articolul continuă după reclamă

Ceremonia celor doi artiști a avut loc pe plajă, în stațiunea Mamaia. Au apelat și la ajutor specializat pentru organizarea nunții și totul a ieșit așa cum și-au dorit.

Plaja Azimuth a fost decorată de poveste, cu flori, locuri de luat masa, gustări dulci și sărate, muzică și artificii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 14 iulie 2025. Ce echipă a câștigat proba de la Castelul Corvinilor. Scorul a fost întors

Oana Radu a purtat o rochie tip sirenă, cu un corset detaliat cu decolteu adânc. A fost o ținută care a reprezentat-o în totalitate. Mirele a purtat un costum alb, cu o cămașă neagră. Cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum se apără Oana Radu după ce a cântat la un eveniment cu pantalonii descheiați. De ce a fost aspru criticată

Artista a publicat câteva fotografii pe rețelele de socializare de la evenimentul care a avut loc în aer liber. Tortul a fost unul imens, cu zmeură, decorul unul natural, cu mult loc pentru dans și voie bună. Pe lângă artiștii invitați la eveniment, și Oana Radu a cântat alături de trupa sa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Declarația de dragoste emoționantă pe care logodnicul Oanei Radu i-a făcut-o artistei. Cum a reușit să o facă fericită

Ea a vorbit în repetate rânduri despre legătura strânsă cu Șerban Balaban. De la colegi de trupă, la prieteni și îndrăgostiți, povestea lor de dragoste s-a scris în timp, cu multă înțelegere, iubire și pasiune.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Oana Radu le dă replica celor care i-au făcut observații după ultimul concert: „Am văzut cât de multe comentarii ați lăsat...”

Șerban i-a fost alături și a ajutat-o și în plan profesional, luând asupra sa unele sarcini administrative, pe care înainte de divorț le gestiona Cătălin Dobrescu. Tânărul toboșar s-a dovedit a fi persoana potrivită pentru Oana Radu.