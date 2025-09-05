Oana Radu a spus „DA” într-o ceremonie pe plajă. Ce rochie de mireasă deosebită a purtat artista

- România - Canada LIVE, vineri, 21:00! Tricolorii lui Mircea Lucescu sunt gata de luptă pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
Oana Radu a dat o nouă șansă iubirii după divorțul de Cătălin Dobrescu. Artista a pășit în fața preotului alături de Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Ceremoia a avut loc pe 4 septembrie 2025.
Deși s-a aflat abia recent data nunții celor doi, Oana și Șerban au știut încă de la începutul relației că sunt suflete pereche.
Cum a arătat rochia de mireasă purtată de Oana Radu la nunta cu Șerban Balaban
Ceremonia celor doi artiști a avut loc pe plajă, în stațiunea Mamaia. Au apelat și la ajutor specializat pentru organizarea nunții și totul a ieșit așa cum și-au dorit.
Plaja Azimuth a fost decorată de poveste, cu flori, locuri de luat masa, gustări dulci și sărate, muzică și artificii.
Oana Radu a purtat o rochie tip sirenă, cu un corset detaliat cu decolteu adânc. A fost o ținută care a reprezentat-o în totalitate. Mirele a purtat un costum alb, cu o cămașă neagră. Cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată.
Artista a publicat câteva fotografii pe rețelele de socializare de la evenimentul care a avut loc în aer liber. Tortul a fost unul imens, cu zmeură, decorul unul natural, cu mult loc pentru dans și voie bună. Pe lângă artiștii invitați la eveniment, și Oana Radu a cântat alături de trupa sa.
Ea a vorbit în repetate rânduri despre legătura strânsă cu Șerban Balaban. De la colegi de trupă, la prieteni și îndrăgostiți, povestea lor de dragoste s-a scris în timp, cu multă înțelegere, iubire și pasiune.
Șerban i-a fost alături și a ajutat-o și în plan profesional, luând asupra sa unele sarcini administrative, pe care înainte de divorț le gestiona Cătălin Dobrescu. Tânărul toboșar s-a dovedit a fi persoana potrivită pentru Oana Radu.