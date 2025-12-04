Interviu Irina Fodor. Frumoasa prezentatoare a dat din bucătăria Chefi la cuțite. Ce jurat ridică tonul cel mai mult în sezonul 16

Irina Fodor vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre emoțiile din platoul Chefi la cuțite și de pe traseele din Asia Express. Iată ce a dezvăluit frumoasa prezentatoare.

Irina Fodor este cea care dă startul distracției în bucătărie sau pe trasee exotice. Pentru a1.ro, frumoasa prezentatoare a vorbit în detaliu despre dragostea pentru preparatele asiatice, emoțiile concurenților, relația cu Chefii și a dat detalii din propria bucătărie.

Ce spune Irina Fodor despre familie, propriile pasiuni, universul Chefi la cuțite și provocările celui mai dur reality show, Asia Express

Irina Fodor ”și-a scos mănușile” și a vorbit sincer cu noi despre ”bucătăria” Chefi la cuțite. Ne-a dezvăluit ce o copleșește la filmări, dar și ce i-ar plăcea să învețe de la concurenți și Chefi. Totodată, explică ce îi face câștigători pe concurenții Asia Express.

A început un nou sezon Chefi la cuțite pe TV, cel cu nr. 16. Este un sezon mai scurt, dar la fel de intens. Vrei să dai puțin din casă și să ne spui care dintre Chefi a țipat cel mai mult în timpul probelor

„Nu pot să dezvălui asta, dar pot să vă zic că e echilibrată situația din punctul ăsta de vedere”, râde Irina. „Se lasă pradă tensiunii, ca să spun așa, pe rând. Adică toți cei patru chefii au avut momente în care... Pentru că-și doresc foarte tare să câștige sau pentru că lucrurile n-au stat cum și-ar fi dorit ei în bucătărie, și-au pierdut sandalele, cum se spune pe românește! Și atunci au existat mici explozii de tonalitate sau momente în care s-au accidentat, dar asta o să vedeți la televizor.”

Sunt ore întregi de filmări și emoții din toate părțile. Ce consideri că este mai greu de gestionat în bucătăria Chefilor pentru tine

„Pentru mine cel mai greu de gestionat sunt emoțiile concurenților. Și asta pentru că empatizez cu ei. Eu le cunosc povestea încă de la început, de când calcă în platoul Chefi la cuțite, atunci când vin la audiții. Și creăm o relație, se construiește. Și atunci când au o nereușită, de exemplu, când iau un punctaj mic la farfurii sau, și mai rău, când sunt eliminați, există acolo niște emoții foarte puternice și atunci mi-e cel mai greu!” mărturisește prezentatoarea TV. „În rest, la noi în bucătărie și la noi în platoul Chefi la cuțite este foarte-foarte distractiv.”

„Indiferent de presiunea competiției, care există, nu există zi de filmare în care să nu râdem. Absolut nici una! Dar fiecare zi de filmare, din păcate, se termină așa, cu o eliminare, pentru că este un concurs și atunci e un pic copleșitor”, a mai adăugat ea.

Ce preparat din sezoanele anterioare te-a surprins și ți-ar fi plăcut să îl pregătești și tu pentru cei dragi sau doar pentru tine

„În general îmi plac foarte mult dulciurile și am văzut câteva preparate care arătau senzațional. N-am apucat să le gust pe toate. Adică le-am reperat, dar nu apuc să gust chiar din toate pentru că sunt foarte multe. Cred că mi-ar plăcea cel mai mult să știu să modelez prăjituri așa cum am văzut la Chefi la cuțite. Adică în tot felul de forme absolut nebunești și care seamănă foarte mult cu obiectele reale”, a spus Irina. „Ori asta, ori să știu să decorez decoruri spectaculoase pentru prăjituri! Asta mi-ar plăcea mult să învăț și da, mi-aș face doar pentru mine ca să mă răsfăț acasă.”

Cu ce preparat crezi că ar lua Răzvan Fodor 4 cuțite dacă ar participa la Chefi la cuțite

„El a fost la un moment dat la Chefi la cuțite”, amintește Irina Fodor. „Cred că ar lua 4 cuțite cu orice preparat asiatic Îi place mult bucătăria asiatică și mie îmi place foarte tare. I-am insuflat gustul ăsta, plăcerea asta și Dianei. Și așa că la noi în casă se gătește destul de des asiatic, fie că e mâncare indiană, fie că este supă thailandeză și cred că o stăpânește foarte-foarte bine. Și ar lua 4 cuțite!”

Ca în fiecare sezon, ai avut emoții la fel de mari precum concurenții în timpul probelor. Le-ai oferit un sfat anume pentru a-i încuraja în bucătăria Chefi la cuțite

„Nu există un sfat universal valabil, ca să spun așa. Dacă ar exista, l-aș împărtăși cu drag, dar ce trebuie să facă ei în bucătărie...” spune Irina, înainte de a se bucura de venirea lui Chef Alexandru Sautner și a lui Chef Orlando Zaharia.

„Și eu vă iubesc! Chefii mei!” spune Irina.

Și Chefii au numai cuvinte de laudă la adresa Irinei.

„Cea mai inteligentă, cea mai frumoasă”, spune Chef Orlando Zaharia.

„Mă pedepsește mereu, dar o iubesc eu”, spune Chef Alexandru Sautner.

„Nu sunt rea, nu-i ascultați”, se apără Irina. „Îmi sunt tare-tare dragi și am făcut acolo o gașcă foarte frumoasă. Ne împărtășim și bune, și rele, și povești de acasă, și povești din platou și s-a sudat o relație. Știm multe deja unii despre ceilalți. Știm atât de multe, încât ne permitem să facem tot felul de glume. E o stare frumoasă.”

„Spuneam de sfaturile pentru concurenți. Nu cred că-ți trebuie... nu trebuie să vii cu armele la purtător, ca să spun așa. Ba din contră. Scutul ar trebui să-l lași acasă, pentru că ce este foarte important - cred că și în viață - este să fii autentic!” spune Irina Fodor. „Să fii tu, pentru că asta se vede, se simte, nu ai nevoie de... indicații și de o rețetă, da, dacă ești cu adevărat tu. Ei trebuie doar să vină și să gătească din tot sufletul și cu dragoste. (...)

Gătitul nu e ceva mecanic, din punctul meu de vedere. Nu e ca și cum ai pune tot timpul o piuliță pe un șurub. Dacă nu simți cu adevărat s-o faci și dacă nu ești pasionat și dacă nu-ți plac gusturile și dacă nu pui acolo un strop de iubire, nu iese cum trebuie! Și cred că asta este mai important decât orice altceva. Să le placă cu adevărat și atunci nu contează că sunt bucătari profesioniști, că sunt amatori, că sunt pasionați care gătesc doar pentru familiile lor. Atunci când vii cu elementele acestea în suflet înainte de a le pune în farfurie este perfect!”

Ești prevestitorul aventurii, fie în bucătărie, fie pe trasee exotice. Cum reacționează fiica ta când te vede la TV

„E mărișoară deja Diana, are 14 ani. Nu i se mai pare nimic extraordinar. Sunt mama ei, pentru ea sunt doar mama. Adică poate am un job atipic față de alți părinți pe care îi cunoaște, dar pentru ea sunt mama și atât. S-a obișnuit foarte tare cu tot ce se întâmplă în viața mea profesională. Ea cunoaște toți colegii mei. Vine atunci când sunt la Chefi la cuțite în vizită la platou. Acum un sezon a fost și la finala Asia Express, a venit cu Răzvan acolo. Pentru ea este un ritm firesc”, a explicat Irina Fodor.

„Nu-mi dau seama la vârsta asta dacă îi place în sensul adevărat, adică dacă și atrage pe ea sau doar îi place tot ce se întâmplă la nivel de concept. Dacă îi place pur și simplu jobul lui mami sau dacă îi place în sensul de: <<Aș vrea și eu să fac așa ceva când o să fiu mare!>> Nu mă prind încă dacă e vorba despre asta. Nu prea pare, dar... Pare că are alte pasiuni și pare că se îndreaptă în altă direcție, dar da, pentru ea e o chestie cât se poate de obișnuită. Plus că noi ne uităm... Pentru mine, de exemplu, la Chefi la cuțite știu cam ce se întâmplă, mai puțin interviurile concurenților, adică povestea pe larg a emoțiilor lor din timpul concursului, dar în rest știu cam ce se întâmplă acolo.

La Asia știu o parte din ce se întâmplă, iar o altă parte se petrece atunci când eu nu sunt lângă concurenți și noi două, eu și Diana, ne așezăm pe canapea și ne uităm la acest show pentru că ne place și pentru că vrem și ea nici nu cred că mai realizează dintr-un punct încolo. E atât de prinsă de poveste, încât nu mai realizează că eu prezint show-ul”, a mai adăugat frumoasa prezentatoare.

A fost un sezon Asia Express de excepție. Ce calități ar trebui să aibă un viitor cocurent, având în vedere că pare că provocările sunt din ce în ce mai grele de la sezon la sezon

„Trebuie să-i placă să se joace, în primul rând”, spune Irina. „E un joc pentru oameni mari și nu ține de nimic, de fapt! Adică uneori ține de noroc, uneori ține de rapiditate, dar alteori e pur și simplu cum e viața: te ia prin surprindere, te ia cu valul și nu știi încotro te duce. Și atunci trebuie să te lași dus de val, să te joci și se întâmplă lucruri bune. Nu există o pregătire pentru cursa asta. Nu pot să spun: <<Du-te la sală cu șase luni înainte!>> Nu te ajută la nimic, de fapt! Poate îți crește un pic rezistența, dar nu e suficient să fie doar atât pentru că e o cursă care cere un cumul de caracteristici, să nu le spunem calități. Am văzut acolo oameni foarte pregătiți la care nu mă așteptam să cedeze. Foarte pregătiți fizic, la asta mă refer, care nu mă așteptam să cedeze și totuși au făcut-o. Și concurenți care au venit efectiv ca de pe altă planetă, neînțelegând exact ce se întâmplă în jocul nostru, care s-au trezit la un moment dat și au făcut istorie”, explică Irina.

„Deci, trebuie să vină doar să se joace, noi îi așteptăm acolo și suntem cu același entuziasm an de an. Și, în fiecare an, aventuri noi și locuri noi pe care le testăm toți odată”, încheie ea.

Aventura în bucătărie abia acum începe pentru concurenții Chefi la cuțite sezonul 16

În ediția 11 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 3 decembrie 2025, jurații și-au format echipele pentru battle-uri. După un bootcamp tensionat, concurenții au aflat dacă vor merge sau nu în etapa următoare a show-ului culinar.

Preselecțiile au luat sfârșit în sezonul 16 Chefi la cuțite. Așadar, jurații au avut de făcut o alegere dificilă în bootcamp, unde au fost prezenți peste 77 de persoane. Toți au veni încrezători în forțele proprii, sperând că vor merge direct în echipe.

Înainte de a anunța tema singurei probe din bootcamp, Irina Fodor a decis să le dea o veste bunî chefilor. Este pentru prima oară în istoria show-ului culinar când vor fi patru echipe pe platoul de filmare.

Urmărește emoțiile din platoul Chefi la cuțite în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.