Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză

Dan Bittman a făcut o mărturisire surprinzătoare într-un podcast recent, dezvăluind că și-a donat întreaga avere, incluzând locuința, terenurile și toate bunurile acumulate de-a lungul anilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 30 August 2025, 15:45 | Actualizat Sambata, 30 August 2025, 16:05
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză

Dan Bittman a mărturisit că nu mai are nimic pe numele său, iar cea care le-a primit este fosta lui iubită, mama copiilor săi.

„Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei copiilor mei. Tocmai pentru că nu mă interesează. Pentru că știu că pot să le mai fac dacă vreau. Dacă nu sunt bolnav, doamne ferește și mai am ceva de muncit, în timp fac. Mama copiilor avea o vorbă și avea o vorbă bună”, a explicat Dan Bittman, potrivit evz.ro.

Acesta a continuat și a explicat că a luat această decizie deoarece nu îl mai interesează proprietățile și consideră că sufletul și atmosfera dintr-o casă sunt mai importante decât pereții.

„Când nu a mai fost valabilă vorba aia am zis că nu mai am de ce să țin casele. Vorba era că nu contează unde stai, și într-o garsonieră dacă stai, ce se întâmplă în garsoniera aia e mult mai important decât pereții. Adică sufletul de acolo și atmosfera și cum reușești să fie bine. Și au fost zeci de ani în care a mers șandramaua și era suflet acolo. Când s-a pierdut lucrul ăsta, m-am întrebat ce să fac, să rămân singur în ele, eu nu am nevoie de așa ceva”, a mai spus el, potrivit sursei citate mai sus.

Artistul a recunoscut că, după încheierea relației cu mama copiilor săi, a încercat și alte relații, unele mai controversate, altele mai cuminți, însă niciuna nu a durat mai mult de câteva săptămâni.

În prezent, se pare că Dan Bittman a găsit o nouă parteneră, despre care păstrează, însă, discreția totală.

Dan Bittman și Liliana Ștefan au format un cuplu timp de peste două decenii, însă au luat-o pe drumuri separate în anul 2016. Din povestea lor de iubire au rezultat trei băieți minunați, de care sunt foarte mândri.

Dan Bittman și Liliana Ștefan nu au fost căsătoriți, dar au avut o relație de 25 de ani

„N-am reușit să facem chiar 30 de ani. Îmi pare rău, dar ce să fac? La noi nu s-a pus problema de inel. Liliana nu și-a dorit căsnicia pentru că nu acolo este secretul. Ne-am zis că atunci când nu o să ne înțelegem o să ne permitem să ne despărțim”, a precizat Dan Bittman, la Antena Stars, potrivit Spynews.

